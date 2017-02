später lesen Kommentar Schnell handeln! 2017-02-22T17:57+0100 2017-02-23T00:00+0100

Hat die Stadt alle Zeit der Welt? Hat sie nicht! Erst recht nicht beim Thema Krankenstand an den Kitas. Auf diesem sehr sensiblen Feld hätte man längst gegensteuern müssen - konzeptionell und personell. Jetzt geht es darum, die Einrichtungen so auszustatten, dass alle Betroffenen damit leben können. Das angekündigte Konzept muss so schnell wie möglich kommen. Denn der aktuelle Zustand ist unhaltbar - und macht krank.