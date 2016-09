später lesen Täter entkommen Schon wieder Geldautomat in Ratingen gesprengt FOTO: Daniel Bothe Teilen

2016-09-17T15:10+0200

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in einer Ratinger Bankfiliale gesprengt. Erst in der Nacht zu Donnerstag hatten Unbekannte in der Stadt zugeschlagen.