Heiligenhaus: Schüler erforschen den Kalten Krieg

Die Wanderausstellung über den Kalten Krieg macht Station im Immanuel-Kant-Gymnasium. Und damit kommt sie da an, wo sie hin soll: Zu Menschen, die diese Phase nicht erlebt haben. Von Henry Kreilmann

Als die Mauer 1989 fiel, waren die Schüler der heutigen Q2-Stufe des Immanuel-Kant-Gymnasiums noch nicht geboren. Ein geteiltes Deutschland und eine Welt im "Kalten Krieg" kennen sie nur aus Erzählungen. Aber die Schüler leben heute selbst in spannenden Zeiten, Mauern und Abgrenzung gehören nach einer Zeit des Zusammenwachsens wieder zum politischen Gebaren.

"Es ist wichtig, dass die Schüler die Zusammenhänge begreifen und verstehen", sagt Geschichtslehrer Stefan Müller. Gemeinsam mit seinem Kollegen Torsten Sill betreut er die Wanderausstellung "Kalter Krieg - Ursachen, Geschichte, Folgen", die nun im Foyer der Kant-Aula Halt macht. Vorher war sie bereits in der Dorfkirche Isenbügel zu sehen, wo sie von Pfarrer Rainer Eppelmann, dem Vorsitzenden der Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur, eröffnet wurde. Dessen Intention ist es, die 22 Plakate der Ausstellung vor allem in die Schulen zu bringen. "Es ist nun die Aufgabe der Schüler, sich mit den Themen auseinander zu setzen und die Zusammenhänge der einzelnen Themenbereiche zu verknüpfen", sagt Müller. Dass die Themen von damals auch mit Themen von heute zusammen hingen, sei ebenfalls ein Aspekt. "Spätestens ab der Oberstufe kennen die Schüler Begriffe wie Kubakrise und Namen wie Adenauer und Honecker, es geht nun aber darum, sie einordnen und bewerten zu können." Für die Schüler Kürsat Dalli und Flynn Sieglen aus dem Geschichts-Leistungskurs ist die Ausstellung ungewöhnlicher Geschichtsunterricht: "Man bekommt einen guten Überblick, die Plakate sind sehr detailliert und vor allem die vielen Bilder helfen uns, einen Blick auf die Zeit zu bekommen", sagt Kürsat. Gestern schritten sie mit Block und Bleistift vor die Plakate, denn das Gesehene wird im Unterricht aufgearbeitet. "Grundsätzlich ist das Thema fest im Lehrplan für die Oberstufe verankert, es ist auch Abitur relevant", sagt Lehrer Sill. Durch die Ausstellung werde es aber ein Stück weit plastischer und greifbarer für die Schüler. Dazu habe auch ein Besuch im Bonner Haus der Geschichte beigetragen, der den Schülern besonders im Gedächtnis geblieben ist. "Man kann sich so alles viel besser vorstellen, als nur aus dem Schulbuch heraus", sagt Flynn und deutet dabei auf das Plakat 12 mit dem Titel "Trauma Vietnam", in dem man Soldaten neben Vietnamesen marschieren sieht. Der Blick aus mehreren Perspektiven helfe, sich hinein zu versetzen.

"Es ist außerdem angedacht, dass Pfarrer Rainer Eppelmann sprechen wird", erzählen die beiden Geschichtslehrer. Sie wünschen sich, dass die Schüler viel aus dem Unterricht mitnehmen und sie die Bedeutung jener Zeit für heutige Konflikte nicht vergessen. Aktuelle Diskussionen griffen da auch im Unterricht ineinander.

Quelle: RP