Heiligenhaus: Schüler lernen für den Angelschein

An der Realschule Heiligenhaus bereitet ein Fachmann Schüler auf die Prüfung vor.

Wer in den Gewässern von Nordrhein-Westfalen offiziell angeln möchte, muss vorher die deutsche Fischereiprüfung bestanden haben und im Besitz eines Fischereischeines sein.

Sieben Realschüler aus den Jahrgangsstufen sieben bis zehn möchten diesen Schein erwerben und lernen seitdem einmal wöchentlich bei Dennis Siever eine Menge über Fisch- und Gewässerkunde, Natur- und Tierschutz, Gerätekunde sowie gesetzliche Grundlagen. Siever weiß, wovon er spricht. Der Sozialpädagoge der Realschule ist nebenberuflich Lehrer an einer Angelschule und selber professioneller Angler mit Teilnahme an Weltmeisterschaften. "Ich selber angele in meiner Freizeit sehr gerne, und es macht mir Spaß, den Schülern diese Leidenschaft näher zu bringen. Angeln ist mehr als nur ,Fische fangen'. Naturverbundenheit, nachhaltige Versorgung, Ruhe, Spannung und Entspannung stehen im Vordergrund", so Siever. Neben dem Ziel, die künftigen Fischer auf die Prüfung vorzubereiten, sollen sie auch für Verhalten mit und in der Natur rund um unsere Flüsse und Seen sensibilisiert werden. Als Belohnung für die bisher gelernten theoretischen Inhalte stand vergangene Woche ein Ausflug zu einem Forellensee auf dem Programm, bei dem die Schüler ihre bisher gelernten Kenntnisse erfolgreich praktisch umsetzen konnten. Und das Auswerfen der Angeln hatte sich gelohnt. "Die Forellen zeigten sich an diesem Tag in Fresslaune, sodass die Schwimmer immer wieder in die Tiefe gezogen wurden. Alle Teilnehmer konnten am Ende mindestens einen Fisch mit nach Hause nehmen", erzählte Siever. In den kommenden Wochen stehen praktische Übungen wie Aufbau der Angelruten und Knotenkunde im Fokus der AG. Die Fischerprüfung, die im Mai vor der Unteren Fischereibehörde des Kreises Mettmann abzulegen ist, besteht nämlich aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Mit dem Zeugnis der bestandenen Prüfung in der Hand können die Schüler sich dann im Bürgerbüro ihrer Stadt einen Fischereischein ausstellen lassen. Damit hat dann alles seine Ordnung.

Quelle: RP