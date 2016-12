Ratingen: Sie arbeiten, damit andere feiern können

Auch für Menschen, die an den Festtagen Dienst tun, ist es eine ganz besondere Zeit. Die RP hat sich umgehört. Von Norbert Kleeberg und Eike Hövermann

Es ist eine besondere Zeit, in der es diese Mischung aus beruflicher Anspannung und Feierlichkeit gibt. Viele Menschen müssen auch an den Feiertagen arbeiten. Im Ratinger St. Marien-Krankenhaus setzt man auf ein eingespieltes Team, das genau weiß, was an Herausforderungen auf die Mitarbeiter zukommen kann. Dennoch soll es auch ein bisschen festlich zugehen.

Krankenhaus-Sprecher Martin Heinen betont im RP-Gespräch, dass Chefkoch Udo Grob besondere Speisen vorbereitet hat, "um den Menschen eine Freude zu bereiten".

Das Krankenhaus-Team sei auf alle Fälle vorbereitet, betont Heinen, "es gilt von der Besetzung her die Wochenend-Regelung". Besonders im Bereich der Ambulanz wird die Zahl der Fälle ab dem heutigen Freitagabend deutlich steigen, da ist sich Heinen sicher. Schließlich sei diese Anlaufstelle die einzige verfügbare in der Region.

Auch bei der Feuerwehr Ratingen ist man auf die Feiertage vorbereitet: Es gebe eine ganz normale Besetzungsstärke, berichtete Thomas Tremmel, der stellvertretende Leiter der Feuerwehr.

Nur im Bereich der Krankentransportwagen (KTW) gehe man mit einem leicht reduzierten Fuhrpark in die Feiertage. Tremmel betonte angesichts möglicher Gefahren, dass viele Gebäude und Wohnungen mit Rauchmeldern ausgestattet seien - was im Übrigen ab dem 1. Januar 2017 auch Pflicht sei.

Auf der Intensivstation des St. Josef Krankenhauses in Hilden sorgt zusammen mit zwei weiteren Kollegen Krankenpfleger Ali Okuscuk für einen reibungslosen Ablauf während der Feiertage und auch an Heiligabend. Als Muslim feiert er kein Weihnachten - ein Vorteil, nicht nur für ihn. "Ich biete gerne meine Dienste an Weihnachten an, damit die Kollegen feiern können", sagt der 31-Jährige. Dafür wird auch auf seine Feiertage Rücksicht genommen. Okuscuk arbeitet im Spätdienst, das heißt von 13 bis 20.30 Uhr. "Es ist schon etwas Besonderes, über die Weihnachtsfeiertage hier zu sein", sagt er. "Die allgemeine Stimmung ist sehr gut und auch weihnachtlich. Zudem versuchen wir unsere Patienten teilhaben zu lassen." Dafür gebe es beispielsweise ein kleines Geschenk, und auch den Angehörigen der oft kritisch Kranken werden weihnachtliche Besuche ermöglicht. Er und seine Kollegen machen sich die Weihnachtstage möglichst nett - da gibt es Plätzchen und auch mal ein gemeinsames Frühstück und ein kleines Weihnachtsessen. Bei der Dekoration muss allerdings aufgepasst werden. "Aus hygienischen Gründen gibt es nur sehr wenig Deko. Kerzen gibt es aus Brandschutzgründen überhaupt nicht", erklärt Pflegedirektor Laurentius Beule.

Auch anderswo sind die besinnlichen Zeiten für Arbeitnehmer schon vor dem zweiten Weihnachtsfeiertag vorbei. Im Hildorado an der Grünstraße ist am 26. Dezember wieder geöffnet. Von 9 bis 20 Uhr sind die Mitarbeiter im Einsatz.

Quelle: RP