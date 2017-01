Ratingen: So klappt's mit guten Schul-Vorsätzen

Bessere Noten, die Versetzung - gute Vorsätze gibt es auch für die Schule viele. Wir haben Tipps von Lehrern für die Umsetzung gesammelt. Von Sabine Schmitt

Jede Woche ein neues, kleines Ziel setzen: Bei großen Zielen gibt es oft ein Problem. Da ist zwar etwas, das man erreichen möchte, aber der Weg dahin, der ist nicht ganz klar. Was dann hilft, sind kleine Ziele. An der Sekundarschule Monheim führen die Schüler ein Lerntagebuch und formulieren so auch Woche für Woche neue Ziele. "Das fällt am Anfang schwer", sagt Schulleiterin Petra Pesch. "Aber das ist ein Prozess. Die Schüler lernen das von der fünften bis zur zehnten Klasse, und die Lehrer helfen." Die Eltern können das vielleicht auch.

Konkrete Aufgaben aufschreiben. Und wie formuliert man jetzt gute Ziele? Möglichst konkret, im Fall der Wochenziele, wie es sie an der Monheimer Sekundarschule gibt, zum Beispiel so: "Ich lerne in der nächsten Woche jeden Abend Englisch-Vokabeln. Ich schreibe dafür je zehn Vokabeln auf, und lasse sie anschließend von meiner Mutter abfragen." Das Gute? So konkret Formuliertes ermöglicht ein ständiges Abgleichen - was mache ich und was habe ich mir vorgenommen, und dann gibt es die Möglichkeit, entweder meinen Kurs zu ändern oder auch beizubehalten, sagt die Schulleiterin.

Täglich etwas für die Ziele tun. "Das ist besser als einen Tag vor einer Klassenarbeit", sagt Frank Theis, Schulleiter der Kopernikus-Realschule in Langenfeld. Sein Tipp: jeden Tag 15 Minuten üben - und diese Zeit verlässlich einhalten.

Auch genaue Zeiten festlegen. "Klare Zeiten helfen gegen den Schweinehund." Das sagt Frank Theis, von der Kopernikus-Realschule und formuliert auch gleich ein Beispiel: "Nach der Schule erst einmal eine einstündige Pause mit Essen und Erholung, dann aber eine klare Arbeitsphase, zum Beispiel 30 Minuten echtes Arbeiten." Und danach? "Unbedingt etwas Schönes tun und Spaß haben für 15 Minuten - und dann wieder 30 Minuten Arbeiten und so weiter."

Die Balance halten. Sich für die Schule Ziele zu setzen und sich anzustrengen. Das ist wichtig. Aber ebenso wichtig, sagt Peter Gathen, Leiter der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule des Zweckverbandes Langenfeld/Hilden, sei es, nach der Schule auch abzuschalten. "Ziele setzen und nachhaltig verfolgen, das klappt nur, wenn man sich zwischendurch auch ausruht und wieder Kraft sammelt, um an den Zielen arbeiten zu können."

Nur erreichbare Ziele auswählen. Eine Eins in Mathe ist toll. Das als Ziel zu formulieren, eigne sich aber nicht unbedingt. "Besser ist es", sagt Frank Theis von der Kopernikus-Realschule, "das Ziel zu haben, nur eine Note besser zu werden."

Das Ganze im Blick haben. Wer nur kurzfristige Ziele hat, ist nur bedingt erfolgreich, sagt Peter Gathen, Leiter der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule. Deshalb sei es wichtig, immer auch das Ganze und Große zu denken, den Schulabschluss, das Leben.

Quelle: RP