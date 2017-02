Ratingen: SPD fragt nach Qualität der städtischen Gebäudereinigung

Der Rat hat die Verwaltung beauftragt, darzustellen, wie die Reinigung öffentlicher Gebäude in Eigenregie durchgeführt werden kann. Im Rahmen dieser Prüfung sollten verschiedene Aspekte wie Qualität, Wirtschaftlichkeit, Reduzierung des Kontrollaufwandes, Einsparmöglichkeiten durch Substanzerhalt bei erhöhter Reinigungsqualität wie auch die Erfahrungen anderer Kommunen berücksichtigt werden.

In der nun erstellten Vorlage 27/2017 wird laut SPD-Mitteilung seitens der Verwaltung das Ergebnis der Untersuchung durch das Gutachterbüro "Urbane Infrastruktur" zusammengefasst. "Dieses Gutachten liegt uns allerdings nicht vor. Wir möchten Sie bitten, uns das Gutachten in Kopie zur Verfügung zu stellen, da wir ansonsten nicht in der Lage sind, die Darstellungen der Verwaltung zu bewerten", heißt es in dem Schreiben. Insoweit könne aus Sicht der SPD auch keine Beratung in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses erfolgen. Deshalb sei auch der zugehörige, nicht öffentlich zu verhandelnde Tagesordnungspunkt von der Tagesordnung der Sitzung morgigen Dienstag, 14. Februar, abzusetzen. Zudem ist die SPD der Meinung, die Thematik einer so wichtigen Frage wie der Reinigung der öffentlichen Gebäude, insbesondere der Schulen, öffentlich aufzuarbeiten, um dann eine Entscheidung im Rat treffen zu können. Daher stellt die SPD in Frage, dass die Beratung nicht-öffentlich erfolgen soll und beantragt die Beratung in der öffentlichen Tagesordnung.

Quelle: RP