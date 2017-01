Lokalsport: 04/19 schlägt Heiligenhaus im Test 2:1

Der Fußball-Oberligist tritt ohne acht Spieler gegen die klassentiefere SSVg an. Cinar, Manstein und Schuh treffen. Von André Schahidi

Drei Minuten waren noch zu spielen im Testspiel zwischen Ratingen 04/19 und der SSVg Heiligenhaus, als im Strafraum Emre Cinar und Youssef El Boudihi beide am Ball vorbeitraten, sich trafen - und der Schiedsrichter den Ball auf den Punkt legte. "Das war ein klarer Elfmeter", sagte 04/19-Trainer Karl Weiß. Sein Kollege Deniz Top meinte: "Das muss man laufen lassen, das war keiner." So oder so entschied Tim Manstein dann per Strafstoß das eigentlich recht ausgeglichene Spiel und schoss Ratingen zum 2:1 (1:0)-Erfolg.

Der RSV trat gegen die klassentieferen Heiligenhauser im Sportpark Keramag gleich ohne acht Akteure an. Stefan Rott, Adnan Hotic, Samuel Limbasan, Sahin Ayas sind verletzt, Erkan Ari sagte kurzfristig krank ab und Timo Krampe fehlte aufgrund von Uni-Verpflichtungen. Dazu hatte Weiß die Stürmer Ismail Cakici und Marvin Ellmann an die Zweite Mannschaft ausgeliehen, damit diese in der Kreisliga A siegte.

Trotz der geschwächten Gastgeber zog sich Heiligenhaus gerade in der Anfangsphase weit zurück. "Das war so nicht besprochen", sagte Trainer Top. "Wir hatten vielleicht etwas zu viel Respekt", befand Stürmer Christian Schuh. Erst nach einer guten halben Stunde, in der Ratingen zwar viel den Ball, aber wenig Chancen hatte, kamen die Gäste besser ins Spiel. Christian Schuh hatte die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an Torhüter Dennis Raschka. "Den hätte ich machen können", meinte Schuh.

In Führung ging dann Ratingen kurz vor der Halbzeit. Ein Freistoß von Tolga Erginer landete auf dem Kopf von Cinar, der zur Führung einköpfte. Doch nach der Pause kam die SSVg gut aus der Kabine. Schuh erzielte bereits eine Minute nach Wiederanpfiff nach einem schönen Diagonalpass von El Boudihi den Ausgleich. "Danach waren wir eigentlich besser im Spiel und hatten auch die besseren Chancen", meinte Top. Schuh vergab noch die größte, als er frei vor dem Tor den Ball verpasste.

20 Minuten vor dem Ende übernahm Ratingen wieder das Kommando. Heiligenhaus wurde nun müde. "Wir konnten Freitag erstmals auf dem Platz trainieren, der war die ganze Zeit gesperrt. Dass wir trotzdem weitgehend auf Augenhöhe agiert haben, stimmt mich in Anbetracht des wenigen Trainings völlig zufrieden", sagte Trainer Top. SSVg-Trainer Marcel Grote rückte in der Schlussphase nun mehr in den Mittelpunkt. Fatih Özbayrak und Carlos Penan hatten gute Chancen für den RSV, das Tor erzielte dann aber erst Manstein per Elfmeter. "Es ist schon bitter, durch zwei Standards zu verlieren", meinte Christian Schuh.

04/19-Trainer Weiß wollte das ganze Spiel nicht zu hoch hängen. "Es war unser erster Test, dafür war es in Ordnung", meinte er. "Es ist gut für den Rhythmus, wenn die Jungs über 90 Minuten ran können. Auch wenn wir zu viele Ausfälle hatten. Immerhin hat sich kein weiterer mehr verletzt." 04/19 bestreitet bereits am Mittwoch (19.30 Uhr, Paul-Janes-Stadion) das nächste Testspiel. Gegner ist dann die Regionalliga-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf.

Quelle: RP