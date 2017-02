Lokalsport: Aliens ziehen souverän ins Halbfinale ein

Der Titelverteidiger gewinnt auch das zweite Spiel in Diez. Nach dem 5:1 geht es nun gegen den Herforder EV. Von André Schahidi

Am Ende war es alles doch eine ganze Ecke leichter als gedacht: Durch einen souveränen 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)-Erfolg bei der EG Diez-Limburg haben die Ratinger Ice Aliens ihr Viertelfinale in den Play-offs der Regionalliga West schon nach zwei Partien entschieden. Der mögliche dritte Spieltermin am Dienstag fällt dadurch aus - das Team von Trainer Alexander Jacobs muss nun am Karnevalssonntag zum ersten Halbfinal-Duell gegen den Herforder EV antreten, der überraschend den Vorrundenzweiten Neuwied in zwei Partien aus dem Wettbewerb kegelte.

Zumindest personell glichen sich beide Teams vor dem zweiten Play-off-Spiel wieder an. Bei den Ratingern fehlten Marvin Moch und Dominik Scharfenort, deren Verletzungen doch noch nicht hinreichend ausgeheilt waren, die Rockets aus Diez hatten immerhin wieder vier Verteidiger und drei Sturmreihen am Start.

Wer nun jedoch ein ausgeglicheneres Spiel erwartet hatte, wurde enttäuscht. Denn die Aliens präsentierten sich von der ersten Sekunde an hellwach. Der Diezer Paradesturm um Martin Brabec, Konstantin Firsanov und Matthew Fischer kam kaum ins Spiel. Dafür meldete sich die nominell erste Reihe der Ratinger endlich mit Toren zurück: Dennis Fischbuch erzielte nach einem mustergültig ausgespielten Konter über Milan Vanek und Stepan Kuchynka das 2:0 für das Team von Trainer Alexander Jacobs. Zuvor hatte sich Alexander Schneider den Puck über die Bande selbst zugepasst, dann wunderschön auf Pascal Behlau quergelegt. Der Angreifer schob den Puck aus kürzester Distanz unter Diez-Keeper Alexander Neuraths Schonern hindurch ins Tor.

Das zweite Drittel war deutlich unruhiger. Die Diezer versuchten zwar, den Anschlusstreffer zu erzielen - es waren jedoch erneut die Außerirdischen, die Zählbares auf die Anzeigetafel brachten. Mitten im Drittel verwertete Milan Vanek einen Abpraller von Stepan Kuchynka zum 3:0. Und 77 Sekunden später tankte sich Dustin Schumacher aus dem eigenen Drittel an der gesamten Rockets-Verteidigung vorbei und spielte dann einen Querpass auf Alexander Schneider - der brauchte den Puck nur noch im leeren Tor unterzubringen.

Was folgte, waren erneut einige Frust-Aktionen der Gastgeber. Wieder einmal stand Konstantin Firsanov im Mittelpunkt, der Dennis Fischbuch nach Ansicht der Aliens-Offiziellen mit einem Kniecheck erwischte - die Schiedsrichter gaben nur zwei Minuten plus einige weitere Strafen für die Rangelei, die sich danach zwischen den Akteuren beider Teams entwickelte.

Ins Schlussdrittel durften die Ratinger dann mit einer doppelten Überzahl starten, die sie jedoch nicht zu nutzen wussten. Die Partie plätscherte nun weiter vor sich hin, Firsanov erarbeitete sich noch ein paar weitere Strafen (alleine im letzten Drittel sechs Strafminuten) - Zählbares brachten beide Teams noch einmal zustande. Zuerst die Rockets, die in der 55. Spielminute durch Kapitän Marco Herbel in Überzahl trafen. 34 Sekunden vor Schluss erzielte Tobias Brazda den fünften Treffer für die Aliens.

Durch den Erfolg bereits nach dem zweiten Spiel haben sie Aliens nun über eine Woche Zeit, sich auf die Halbfinalduelle gegen Herford vorzubereiten. Vielleicht schaffen es bis dahin auch Scharfenort, Moch und einige der anderen Rekonvaleszenten wieder in den Kader der Aliens, die pünktlich zu den Play-offs in Form kommen.

Quelle: RP