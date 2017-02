Lokalsport: Die Ice Aliens suchen die Play-off-Form

Nach drei Pleiten in Folge und vor dem Beginn der Meisterrunde ist die Stimmung beim Titelverteidiger gedrückt. Von André Schahidi

Die Stimmung im VIP-Raum der Ratinger Ice Aliens glich einer Trauerfeier. Es war unheimlich ruhig. Die Spieler des Eishockey-Regionalligisten aßen nach dem Spiel etwas. Fast keiner sagte ein Wort. Trainer Alexander Jacobs ist da längst weg. Der Coach ist bedient. Er brauchte schon gute zehn Minuten länger als sonst zur Pressekonferenz. Eine Standpauke an die Mannschaft kam dazwischen nach der schwachen Leistung bei der 4:6-Niederlage gegen den Neusser EV.

"Ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir keinen Platz mehr für große Egos haben", gab der Niederländer zu Protokoll. "Und davon haben wir in der Kabine genug. Jetzt müssen sie lernen, als Mannschaft zu spielen." Die Aussage ist ein Schlag ins Gesicht der Akteure, die kurz vor Beginn der Play-offs von der erforderlichen Form, um die EG Diez-Limburg im Viertelfinale zu schlagen, weit entfernt ist.

Spielten die Aliens am Freitag trotz der 2:3-Niederlage in Neuwied noch sehr ordentlich, war das Gezeigte beim 4:6 gegen Neuss einfach zu wenig. Das Powerplay war nicht effektiv, die Rückwärtsbewegung zu behäbig. Und gleich zweimal kassierten die Außerirdischen einen Doppelpack binnen weniger Sekunden - das deutet dann auf ein Konzentrationsproblem in der Mannschaft hin. Die Neusser waren nicht die bessere Mannschaft, aber sie waren bissiger, wollten mehr und wirkten frischer. Rächt sich da der zuletzt arg dezimierte Kader?

"Wenn ich wie in den letzten Tagen beim Training immer nur zehn bis elf Spieler hatte, kann ich gar nicht das machen, was ich gerne wollen würde, dann wären ja noch mehr Spieler verletzt", sagt Trainer Jacobs. Eine Wahrheit liegt aber tatsächlich in der Verletzungsmisere des Vorjahresmeisters. Blieben die Ratinger im Vorjahr von langfristigen Ausfällen noch weitgehend verschont, spielte der Regionalligist in dieser Saison nicht ein einziges Spiel in Bestbesetzung. "Und davon werden wir auch gegen Diez-Limburg weit entfernt sein", betont Jacobs. Dennis Fischbuch dürfte nach überstandener Grippe wieder einsatzfähig sein, doch andere Akteure wie Dustin Schumacher oder Dominik Scharfenort müssen noch um ihren Einsatz in der Meisterrunde bangen. "Ich hoffe, dass wir in der Woche bis zum Play-off-Beginn noch ein paar positive medizinische Nachrichten bekommen", sagt Jacobs. "Ich habe allerdings wenig Hoffnung."

Dennis Fischbuch hingegen glaubt fest an seine Mannschaft. "Am Freitag werden wir gegen Diez alle 100 Prozent geben, das ist sicher", betont der Kapitän. "Glaub mir, keiner von uns will, dass die Saison schon nächste Woche vorbei ist." Bleibt für ihn und die Aliens zu hoffen, dass die Stimmung am Freitag nach dem ersten Play-off-Spiel im VIP-Raum am Sandbach ein wenig besser ist - ein Sieg würde dabei sicherlich ungemein helfen.

