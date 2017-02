Lokalsport: Die SG muss jetzt einmal überraschen

Falls der Handball-Drittligist noch im Abstiegskampf mitmischen will, muss ein Sieg bei der kriselnden HSG Krefeld her. Von André Schahidi

Bei der SG Ratingen dürften sie aufatmen. Denn die Top-Team-Wochen mit den Spielen gegen den Tabellenersten, -dritten und -vierten inklusive hoher, schmerzhafter Niederlagen sind erstmal vorbei. Das Löwenrudel trifft in den kommenden Wochen wieder auf "normale" Gegner - sofern man davon als abgeschlagener Tabellenletzter überhaupt sprechen kann. Zum Beispiel morgen (17 Uhr) - dann tritt das Team um Spielertrainer Simon Breuer bei der HSG Krefeld an. Doch ist es schon zu spät für die große Aufholjagd des Schlusslichts der Dritten Liga?

Fakt ist: Wenn die SG Ratingen noch einmal ernsthaft in den Kampf gegen den Abstieg eingreifen will, müssen Siege her. Und da auch nicht einkalkulierte - wie ein Erfolg bei der HSG Krefeld. Das ist gar nicht so furchtbar unrealistisch. Denn das einstige Top-Team der Liga kriselt gerade vor sich hin, verlor im neuen Jahr bereits zweimal - ausgerechnet jedoch gegen Ratingens direkte Abstiegs-Konkurrenz aus Langenfeld und Volmetal. "Die HSG ist momentan nicht sehr stabil. Vielleicht ist für uns was drin", sagt Simon Breuer. "Wir müssen langsam mal anfangen, Spiele zu gewinnen - und zwar nicht nur drei, vier, sondern eher sieben bis acht. Die werden wir brauchen."

Geschäftsführer Bastian Schlierkamp setzt auf mentale Unterstützung. Er hat nämlich einen Mentalcoach herangeholt, der vor dem Spiel gegen Leichlingen mit der Mannschaft gearbeitet hat. "Wir wollen das Unmögliche möglich machen und drin bleiben", betont Schlierkamp. "Ich habe die Jungs im Training gesehen und glaube, dass wir jetzt endlich den Bock umstoßen."

Doch dafür müssen die Ratinger noch einiges an Leistung drauflegen. "Vor allem unser Abwehr- und Rückzugsverhalten muss besser werden", betont Breuer. Gut ist da, dass Nikolai Lenz wieder am Start ist. Der 26-Jährige litt unter einer Zahnverletzung, ist nun aber wieder fit. Dazu kommt, dass Bastien Arnaud langsam aber besser in das Spiel der Löwen findet. Zumindest offensiv. "Als Abwehrchef kann er trotzdem auch nicht zufrieden damit sein, wie viele Gegentore wir bekommen", betont Breuer. "Da wird er ehrgeizig sein."

Die Gegentore jedenfalls waren zuletzt das ganz große Problem der SG. Viel zu viele Treffer hagelte es zuletzt, in den drei Spielen seit dem Jahreswechsel waren es nie weniger als 33. "Da müssen wir ansetzen", betont Breuer.

Doch bei aller Krise - Krefeld bleibt ein starker Gegner in der Dritten Liga. "Die erste Sieben von denen ist schon unglaublich stark besetzt", sagt Schlierkamp. Aber Breuer fügt an: "Wir müssen langsam mal gewinnen."

Was wäre da besser als ein Sieg bei der kriselnden HSG?

Quelle: RP