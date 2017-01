Lokalsport: Die SG taumelt dem Abstieg entgegen

Wieder lässt sich der Handball-Drittligist in eigener Halle vorführen: Nur neun Leichlinger Feldspieler siegen locker. Von André Schahidi

Ganz kurz sah es so aus, als wäre die SG Ratingen dann doch endlich im Abstiegskampf angekommen. Die zweite Hälfte der Handball-Drittligapartie gegen den Leichlinger TV hatte gerade begonnen. 11:17 stand es - alles schien, aus Ratinger Sicht, den gewohnt negativen Gang zu gehen. Doch plötzlich war das Löwenrudel da, holte in den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel Tor um Tor auf. Als Ben Schütte das 16:18 erzielte, stand die ganze Bank. Und an der Gothaer Straße wurde es richtig laut. Dann nahm Leichlingens Trainer Frank Lorenzet eine Auszeit. Und so plötzlich, wie der Ratinger Kampfgeist gekommen war, verschwand er wieder: Schnell betrug der Rückstand wieder vier Tore, dann fünf, sechs, sieben - und am Ende plätscherte die SG zu ihrer 15. Niederlage im 18. Saisonspiel: 28:37.

Weil die Konkurrenz im Tabellenkeller weiter fleißig punktet, beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer zwölf Spieltage vor Saisonende bereits sieben Punkte. Sieben aufzuholende Zähler bei noch zwölf Spielen - für eine Mannschaft, die bislang überhaupt erst fünf Punkte einfuhr, gleicht die Aufgabe einem Himmelfahrtskommando. "Wir glauben daran, solange es noch rechnerisch möglich ist", sagt Geschäftsführer Bastian Schlierkamp. Es ist eine Durchhalteparole, mehr nicht. Denn dem Löwenrudel fehlt im Abstiegskampf schlicht die Qualität.

Dabei war Leichlingen keineswegs übermächtig. Im Gegenteil. Die Gäste reisten nur mit neun Feldspielern an. Doch Akteure der Kategorie Oussama Lajnef (sieben Tore, außen) oder David Kreckler (zwölf Treffer aus dem Rückraum) hat das Löwenrudel einfach nicht. Die jungen Spieler bemühen sich zwar, zeigen gute Ansätze - reihen aber Fehler an Fehler. Und die paar verbliebenen Routiniers haben derart mit sich und ihren Formkrisen zu kämpfen, dass sie keine Vorbilder sein können. "Wir haben gewollt, aber nicht gekonnt", befand Bastian Schlierkamp.

Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn das Deckungsverhalten, das die SG gegen Leichlingen an den Tag legte, war über weite Strecken eine Frechheit. Egal ob Außen oder am Kreis - mehr als Geleitschutz leisteten die Gastgeber ihren Mitspielern nur selten. Dazu kam, dass vorne so viele freie Würfe vergeben wurden, dass es mit Pech nicht mehr zu erklären ist. Natürlich legte Ante Vukas im LTV-Tore eine Glanzleistung hin. Doch die Ratinger machten dem Handball-Profi die Paraden mit unplatzierten Würfen auch verdammt leicht. "Wir haben jede Woche ein anderes Problem. Unter dem Strich sind wir gegen Leichlingen am Rückzug und der Chancenverwertung gescheitert", sagte Spielertrainer Simon Breuer. "Wir haben viele sehr gute Chancen vergeben."

Trotz der prekären Situation bastelt Geschäftsführer Schlierkamp bereits am Kader für die kommende Saison. Sebastian Bartmann wird das Rudel verlassen und spielt ab kommender Saison in der Oberliga. Die Verträge mit den meisten jungen Spielern wurden derweil verlängert. Ihnen will Schlierkamp weiter das Vertrauen schenken: Bald wohl in der Nordrheinliga.

Quelle: RP