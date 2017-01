Lokalsport: Fehlstart für die Aliens in Platzierungsrunde

Fehlstart für die Aliens in Platzierungsrunde

Im Auftaktspiel gegen Hamm gibt es einen 4:3-Sieg nach Penaltyschießen, in Lauterbach verliert der Eishockey-Regionalligist 2:4. Von André Schahidi

Die Ratinger Ice Aliens müssen sich in der Platzierungsrunde zunächst mit der Rolle des Jägers anfreunde. Der Tabellenführer der Hautprunde legte einen kleinen Fehlstart in die neue Runde hin und holten aus den ersten beiden Partien nur zwei Punkte. Am Freitag gewannen die Außerirdischen 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0); gestern jedoch gab es bei den Luchsen Lauterbach eine 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)-Pleite.

Fast wären am Freitag die vollen drei Punkte am Sandbach geblieben. Die Aliens erzielten neun Minuten vor dem Ende der Partie das wichtige Tor zum 3:2 - doch Hamm steckte nicht auf. Vier Minuten vor dem Ende machte sich Eisbären-Topstürmer Robin Locke zum Alleingang auf und überwand Torhüter Christoph Oster zum Ausgleich. So musste das Penaltyschießen herhalten - dort erzielte Tim Brazda seinen zweiten Treffer des Abends.

Zuvor hatten die Aliens zwei starke und ein durchwachsenes Drittel aufs Eis gelegt. "Wir haben die ersten 40 Minuten gut gespielt", sagte Trainer Alexander Jacobs. "Aber wir müssen für mehr Verkehr vor dem gegnerischen Tor sorgen." Dabei gab es im ersten Abschnitt durchaus schon Chancen, Tore wollten nur keine fallen. Das änderte sich jedoch im zweiten Drittel - allerdings auf der aus Ratinger Sicht falschen Seite. Ein abgefälschter Distanzschuss landete hinter Oster im Netz. Hamm machte nun druck, doch diese Phase überstanden die Gastgeber unbeschadet. Knapp nach der Hälfte des Spiels gelang der Ausgleich. Pascal Behlau fälschte eine Scheibe von Dustin Schumacher ebenfalls unhaltbar ab - die Scheibe hoppelte ins Hammer Tor. Kurz darauf zeigten die Neuzugänge, was sie konnten. Tim Brazda wurde von Benjamin Hanke, der seine erste Partie für die Außerirdischen absolvierte, stark freigespielt und erzielte das 2:1 noch vor der Pause.

Im letzten Drittel wogte die Partie dann hin und her. In der 43. Minute hämmerte Eisbär Michael Maßen den Puck in den Winkel, danach vergaben beide Teams gute Chancen. Als dann Alexander Schneider nach einem zunächst missglückten Schuss das 3:2 erzielte, sah alles gut aus für die Ratinger - bis zu Lockes Alleingang. Im Penaltyschießen wehrte dann Christoph Oster alle Hammer Versuche ab, während Tim Brazda als einziger Schütze seinen Strafschuss verwandelte.

In der Kälte-Hölle in Lauterbach kassierten die Aliens kurz vor Ende des ersten Drittels den ersten Genickschlag. Während einer doppelten Unterzahl kassierten die Aliens das 0:1 durch Kenneth Matheson. Der Lauterbacher Stürmer erzielte auch das 2:0 für seine Mannschaft - erneut kassierten die Ratinger da ein Gegentor in eigener Überzahl.

Nur eine Minute später erzielte Pascal Behlau zwar das 2:1, doch schon in einer weiteren Unterzahl nach Strafe gegen Dennis Appelhans kassierten die Außerirdischen das 1:3 durch Emanuel Grund. Hoffnung keimte noch einmal auf, als Pascal Behlau kurz nach Wiederbeginn das 3:2 erzielte. Danach folgte ein kleines Strafen-Festival auf beiden Seiten, ein weiterer Treffer fiel jedoch erst zweieinhalb Minuten vor dem Ende - aus Ratinger Sicht jedoch im falschen Tor: Pierre Dominik Wex erzielte das 4:2 für die Luchse und entschied damit die Partie.

Am kommenden Freitag tritt die Mannschaft von Trainer Jacobs im Heimspiel gegen Diez-Limburg an.

Quelle: RP