Lokalsport: Heiligenhaus erwartet den Hammer-Auftakt

Im ersten Punktspiel des neuen Jahres muss der Fußball-Landesligist zum daheim unbesiegten Tabellenführer DSC 99. Von Werner Möller

Mit dem Auswärtskracher beim Tabellenführer DSC 99, dem ersten Punktspiel im neuen Jahr, setzt die SSVg Heiligenhaus am Sonntag um 15 Uhr die Landesliga-Rückrunde fort. Der Vorsprung der daheim unbesiegten Derendorfer auf den ersten Verfolger FSV Vohwinkel ist mit nur einem Punkt äußerst gering und die Heiligenhauser müssen sich auf einen Gastgeber einstellen, der sofort den Erfolg sucht. Nichts anderes zählt dort. Es steht eine hammerharte Aufgabe für die SSVg an, zumal dieser DSC den Rot-Blauen überhaupt nicht liegt. Es gibt an der Talburgstraße eigentlich nur ungute Erinnerungen.

So die 0:5-Heimpleite an Ende der letzten Spielzeit und in diesem Spätsommer das 0:3 vom 4. Spieltag. Da setzte der baumlange Japaner Shun Terada der völlig überforderten SSVg-Abwehr drei Bälle ins Netz und die entsetzten Heiligenhauser wurden allein durch ihn in den Tabellenkeller geschossen. Inzwischen treten die längst gefestigten Schützlinge von Trainer Deniz Top anders auf. In den letzten neun Spielen blieben sie unbesiegt und Platz acht gibt viel Sicherheit. Das ermöglicht an der Windscheidstraße ein völlig unbekümmertes Aufspielen.

Dennoch spricht eigentlich alles für den Spitzenreiter. Der DSC ist ungemein heimstark, sieben seiner acht Heimspiele wurden gewonnen. Nur Union Nettetal konnte beim 0:0 einen Punkt ermauern. Dann ist der von vielen hochklassigen Clubs umworbene Terada mit seinen 22 Saisontoren die Nummer eins der Liga. Der wird nicht nur Deniz Top, sondern sicherlich der gesamten Heiligenhauser Abwehr wie im Hinspiel 90 Minuten lang Kopfschmerzen bereiten. Und der recht enge Kunstrasenplatz ist für den Tabellenführer ebenfalls maßgeschneidert.

Die Winter-Vorbereitungsphase ging für die SSVg Heiligehaus nicht problemlos vorüber. Vornean steht fest, dass Stefan Prengel eine ganz lange Pause einlegen wird. Eine Verletzung folgt der nächsten und Top stellt klar: "Jetzt hilft nur eine lange Auszeit. Stefan ist in jeder Hinsicht eine Rakete, wir müssen das verkraften." Dann fällt der an der Schulter verletzte Torwart Marcel Grote aus, der in allen 19 Spielen immer mit glänzenden Leistungen aufwartete. Nun kommt wohl die Stunde für den 21 Jahre alten Inan Karatas, der schon aus der SSVg-Jugend stammt. Der dritte Ausfall ist Spielführer Phillip Horn. Der 29-Jährige zog sich einen Bänderriss zu, sechs Wochen Pause sind angesagt. Zudem fallen Innenvertreidiger Ivan Simic und Alessio Falco verletzt aus. Fraglich ist der Einsatz von Muhammed Bayrak wegen einer Zerrung im Oberschenkel.

Auf sein erstes Saisonspiel hofft dagegen der Ex-Höseler Kevin Peuler und auch Mustafa Kalkan möchte im Match beim Tabellenführer unbedingt dabei sein. Deniz Top hat die beiden Langzeitverletzten allerdings noch nicht für die Startelf vorgesehen. Mit dem Coach ist die Zukunft an der Talburgstraße inzwischen geregelt, der 31-Jährige hat verlängert. Nun geht es in die Verhandlungen mit den Spielern, die noch nicht unterschrieben haben. "16 bis 18 Spieler vom derzeitigen Kader wollen wir halten", so Top.

