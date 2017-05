Lokalsport: Heiligenhaus muss ohne Torjäger gegen Benrath ran

Christian Schuh fällt mit einem Fußbruch aus.

Jetzt, zum Ende der Englischen Woche, da ist es doch noch einmal etwas eng geworden für die SSVg Heiligenhaus. Der Vorsprung in der Fußball-Landesliga von Rang neun aus auf den Relegationsplatz, also Platz 15, beträgt nur noch sechs Punkte. Diesen Relegationsplatz belegt der VfL Benrath und der ist morgen (15 Uhr) zu Gast an der Talburgstraße.

"Das Spiel müssen wir unbedingt gewinnen", sagt Trainer Deniz Top. Insgesamt stehen noch vier Spiele aus und bis zuletzt zittern, das möchte niemand. Aber personell sieht es nicht gut aus, denn Top-Torjäger Christian Schuh wurde am Mittwoch gegen Velbert beim 1:2 mit Verdacht auf Fußbruch ausgewechselt. Er fehlt in jedem Fall wie auch die gesperrten Gizm Rexhaj nach Roter Karte und Bünny Dogan (Gelbsperre). Also drei Offensivkräfte. Deniz Top: "Mit solchen Problemen kennen wir uns hier in Heiligenhaus aber bestens aus. Wir werden schon eine Lösung finden." Und Team-Manager Daniel Botteon glaubt, nach dem Abpfiff die ersten drei Neuzugänge melden zu können: "Bis dahin haben wir alles geklärt."

(wm)