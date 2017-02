Lokalsport: Just gewinnt über 30 Kilometer in Bertlich

Just gewinnt über 30 Kilometer in Bertlich

Bei den 101. Bertlicher Straßenläufen waren einige Athleten des TuS Lintorf über die verschiedenen Distanzen am Start.

Auf der Fünf-Kilometer-Strecke waren Konrad Bergmann und Adam Kaczmarczyk unterwegs, dabei konnte der 15-jährige Bergmann bei recht widrigen Wetterbedingungen eine starke Leistung abrufen und seine persönliche Bestmarke von 19:47 Minuten egalisieren. Damit gewann er die Altersklasse MJU18 und wurde im Gesamteinlauf Zehnter. Adam Kaczmarczyk finishte als Zweiter der AK M45 in guten 22:27 Minuten.

Den Lauf über 30 Kilometer nutzten Gladys Just und Lutz Grävenstein als Vorbereitung auf ihre jeweiligen Frühjahrs-Marathons in diesem Jahr. Gladys Just konnte die Frauenkonkurrenz souverän in 2:19.10 Stunden gewinnen, während Lutz Grävenstein als Neunter der M45 nach 2:36:48 Stunden das Ziel erreichte.

Quelle: RP