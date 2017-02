Lokalsport: Leuschner mit starkem Aliens-Debüt

Der neue Angreifer steuerte einen Treffer zum 6:2-Erfolg des Eishockey-Regionalligisten gegen Lauterbach bei. Von Nils Jewko

Lucas Leuschner wusste sofort, bei wem er sich zu bedanken hatte. Kurz streckte der Neuzugang der Ratinger Ice Aliens die Hände in die Luft, um anschließend den direkten Weg zu Stepan Kuchynka zu suchen. Ein kurzes Abklatschen mit der Faust und ein Klaps auf dem Helm des Sturmpartners, der das Premierentor von Leuschner mit einem präzisen Querpass vorbereitet hatte. "Das war eine sehr schöne Vorlage. Das Tor war relativ leer und ich musste den Puck nur noch einschieben", sagte der 20 Jahre alte Angreifer über sein frühes Führungstor (5.).

Es war der Auftakt eines Spiels, das der amtierende Meister am Ende ohne Probleme für sich entscheiden konnte. Gegen die Luchse Lauterbach feierten die Ice Aliens vor über 600 Zuschauern einen souveränen 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)-Erfolg, überholten dadurch die Gäste in der Tabelle und sicherten sich ebenfalls einen Platz unter den ersten Vier. "Wir haben gut gespielt und verdient gewonnen. Im Viertelfinale haben wir jetzt zunächst Heimvorteil und das war unser erstes Ziel", sagte Trainer Alexander Jacobs.

Gegen stark dezimierte Gäste, die nur mit zehn Feldspielern angereist waren, diktierten die Ratinger von Beginn an das Spielgeschehen und gingen durch den Treffer von Leuschner schnell in Führung. "Die Mannschaft hat mich gut aufgenommen. Ich habe mich direkt wohlgefühlt und dann frei aufgespielt", sagte der Stürmer, der am Mittwoch die erste Trainingseinheit absolviert hatte. "Lucas war schnell, beweglich und hat gut gespielt", lobte Jacobs seinen neuen Stürmer.

Auch nach dem Ausgleich (15.) suchten die Ice Aliens weiter den Weg nach vorne und gingen noch vor der ersten Pausensirene durch einen Doppelpack von Alexander Schneider (18./20.) wieder in Führung. Im Mittelabschnitt sorgten Marvin Moch (35.) und Tobias Brazda (38.) dann für die Vorentscheidung. "Das Ergebnis geht in Ordnung. Wir waren das spielbestimmende Team, auch wenn es noch ein paar Abstimmungsschwierigkeiten in unserer Reihe gab", meinte Leuschner.

Eine Unachtsamkeit in der Ratinger Defensive bescherte den Gästen aus Lauterbach noch einen weiteren Treffer (39.), ehe Benjamin Hanke den Schlusspunkt dieser Partie setzte (43.). "Wir haben gezeigt, dass wir ein starkes Team sind und in dieser Saison weit kommen können", sagte Leuschner.

Die nächste Aufgabe sah gestern Abend zunächst einmal ein Auswärtsspiel bei der EG Diez-Limburg vor - dann allerdings ohne Leuschner. Er fehlte wegen einer Erkältung, sagte Jacobs. Die Partie war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.

Quelle: RP