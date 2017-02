später lesen Lokalsport SG-Jugend ärgert sich trotz Sieg über viele Gegentore Teilen

An der Gothaer Straße bleibt die A-Jugend der SG Ratingen eine Macht. Die Rot-Weißen gewannen gegen die Handballer des ATV Biesel 36:28 (17:14) und verteidigten ganz souverän die Oberliga-Spitzenposition. Es war der siebte Sieg in Folge, zudem wurden alle sieben Heimspiele gewonnen, in der Regel sogar ziemlich deutlich.