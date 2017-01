Lokalsport: Sportkegler verpassen Auswärtspunkt

Kapitän Marcel Grote ist selbstkritisch, nachdem gerade er im Bundesliga-Spiel der Heiligenhauser schwächelte. Von Michael Kleine

Im Kampf um die Play-offs haben die Heiligenhauser Sportkegler den ersten Matchball vergeben. Ursprünglich war ein Doppelspieltag geplant, doch die Gäste vom SK Eifelland Gilzem sagten kurzfristig wegen des dichten Schneetreibens in der Eifel ab. Somit stand ein etwas ungewohntes Auswärtsspiel beim KSC Hüttersdorf im tiefsten Saarland an - ein Nachholspiel, was die Woche davor ebenfalls aufgrund der schwierigen Wetterverhältnisse abgesagt wurde. Die späte Anwurfzeit um 16 Uhr bedeutete eine Art Nachtschicht für die Heiligenhauser - und die endete erfolglos mit einem 0:3, obwohl die Heiligenhauser ganz nah am Punktgewinn waren.

Das Spiel begann furios. Kerim Demirbag lieferte eine blitzsaubere Vorstellung ab und konnte mit 954 Holz das erste Highlight setzen. Robin Holler spielte trotz verhaltenem Start mit 912 Holz ein tolles Finish, so dass die Heiligenhauser nach dem ersten Block mit einem hauchdünnen Vorsprung für verdutzte Gesichter bei den Saarländern sorgten. Nichtsdestotrotz blieb die herausragende Leistung von "Youngster" Robin Schrecklinger anzuerkennen, der mit 981 Holz nur knapp an der 1000 Holz Schalmauer vorbeiflog.

Im Mittelblock konnte Alexander Ratzko auf Seite der Red Lions mit 885 Holz die Ausgangssituation weiter verbessern, während Sven Kemper, Leihgabe der zweiten Mannschaft, einen ordentlichen Durchgang präsentierte (817 Holz). Die Vorzeichen waren vor dem letzten Block klar: Beide Heimspieler durften Demirbags Zahl nicht übertreffen, und Matthias Simon und Kapitän Marcel Grote mussten 882 Holz oder mehr erzielen, um Wertungen gegen den Hüttersdorfer Sascha Leißmann zu machen. Grote startete furios mit 240 Holz, verlor dann aber komplett den Faden: 859 Holz waren für die guten Saarländer Bahnen entschieden zu wenig. Bei Simon zeigte sich der genau umgekehrte Fall - er verschlief den Start, konnte sich in seiner zweiten Halbzeit noch auf 873 Holz hochspielen, was in der Endabrechnung auch nicht mehr genügte, um den Auswärtspunkt mit auf den 300 Kilometer langen Weg nach Hause zu nehmen. 5563:5299 Holz, 49:29 in der Einzelwertung, somit 3:0 zugunsten des KSC Hüttersdorf.

Der mögliche Punktgewinn wäre eine Art "Matchball" im Kampf um die Meisterrunde gewesen- so müssen die Heiligenhauser die letzten vier Spiele hochkonzentriert zu Werke gehen, dürfen zu Hause nichts mehr abgeben und sollten zur Sicherheit auswärts noch einen Punkt ergattern. Dementsprechend groß war die Enttäuschung bei Grote: "Wenn man sonntags schon so eine Tour macht und den Punkt auf dem Silbertablett geboten bekommt, dann muss man ihn einfach mitnehmen. Mattes und vor allem ich mussten auf derart guten Bahnen einfach jeweils die 882 Holz spielen, da gibt es gar keine Ausreden. Meinen Leistungsabfall nach der ersten Bahn kann ich nicht fassen." Doch der Kapitän blickt gleichzeitig nach vorne: "Wir wollen erneut in die Play-offs und werden schon beim nächsten Spiel beim SK Düsseldorf wieder angreifen." Das allerdings findet erst am 4. Februar um 13 Uhr an der Graf-Recke Straße in Düsseldorf statt. Die Gäste stehen momentan auf dem dritten Platz der Tabelle und sind somit ein direkter Konkurrent der Heiligenhauser.

