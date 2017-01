Lokalsport: Torjäger kehrt zu den Aliens zurück

Der Stürmer spielte bis 2014 für den Eishockey-Klub - und schnürt heute gegen Hamm (20 Uhr) die Schlittschuhe. Von André Schahidi

"Die Saison ist tot - lang lebe die Saison." Diese doch ziemlich freie Abwandlung der französischen Heroldsformel trifft perfekt auf die aktuelle Lage der Ratinger Ice Aliens zu. Denn die Vorrunde ist vorbei. Punkte werden gelöscht - nichts zählt mehr. Ab heute beginnt für den Eishockey-Regionalligisten die Platzierungsrunde. In nur zehn Spielen kämpfen die besten sechs Teams der Liga um die Positionen für das Play-off-Viertelfinale. Klar, dass der Tabellenführer aus Ratingen auch gerne als Spitzenreiter in die Meisterschafts-Play-offs geht.

Auf dem Weg zu Rang eins werden die Anhänger am Sandbach einen alten Bekannten wiedersehen. Benjamin Hanke, der zuletzt bis 2014 für die Aliens spielte und danach seine Schlittschuhe an den Haken hängt, hatte sich heimlich, still und leise wieder fit gemacht und zuletzt gar mit dem Meister des Vorjahres auf dem Eis gestanden. "Er ist nun fit genug, dass er wieder für uns spielen kann", sagt Trainer Alexander Jacobs - und das schon heute Abend (20 Uhr) im ersten Spiel gegen die Hammer Eisbären.

"Ich kenne Benjamin gut und weiß, was er kann. Jetzt, wo er fit ist, kann er uns richtig weiterhelfen." Kapitän Dennis Fischbuch freut sich über die Verstärkung. "Wir haben jetzt drei starke Sturmreihen, die alle drei Tore schießen - und auch verhindern können", sagt der Top-Scorer der Aliens. Fischbuch hatte sich im letzten Spiel gegen Nauheim mit drei Toren richtig eingeschossen. "Ich bin ganz gut in Form, auch wenn ich das Knie dauernd spüre", sagt der Kapitän. "Aber man merkt, dass Milan Vanek und Stepan Kuchynka wieder fit sind - wir verstehen uns auf dem Eis halt blind."

Fischbuch freut sich ebenfalls auf den Neu-Start der Saison. Dass die bislang erspielten Punkte ersatzlos gestrichen wurden, stört ihn weniger. "Das wussten wir ja vorher", sagt er. "Nun ist halt jedes Spiel wie ein Play-off-Spiel, weil wir möglichst in jedem Spiel etwas mitnehmen müssen." Das wird jedoch gegen Hamm, Lauterbach (Sonntag, 18 Uhr in Hessen), Diez-Limburg, Neuwied und Neuss gar nicht so leicht. "Es gibt nun keine einfachen Spiele mehr", betont Jacobs. "Jetzt geht es darum, rechtzeitig in Top-Form zu sein und sich eine möglichst gute Platzierung für die Play-offs zu erarbeiten."

Nach dem Auftaktspiel heute reisen die Aliens Sonntag zu den Luchsen nach Lauterbach. Eine besonders unangenehme Aufgabe: Die Halle dort ist schon unter normalen Umständen extrem kalt. Angesichts des angekündigten Kälte-Einbruchs am Wochenende werden die Akteure jedoch richtig frieren. "Das wird richtig kalt", meint Fischbuch. "Und auch schwer, da sich Lauterbach vor der Saison wirklich gut verstärkt hat."

Angst vor den anstehenden Aufgaben hat bei den Aliens dennoch keiner. "Wir arbeiten jetzt fünf Wochen lang auf das Viertelfinale hin", sagt Trainer Jacobs. Und sein Kapitän pflichtet ihm bei. "Das Training zuletzt war sehr gut", sagt Fischbuch. "Wir sind alle sehr motiviert, man kann fast sagen: richtig heiß."

Quelle: RP