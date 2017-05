Lokalsport: TV Ratingen will Rang zwei in Cronenberg sichern

TV Ratingen will Rang zwei in Cronenberg sichern

Der Handball-Verbandsligist muss im vorletzten Saisonspiel in Wuppertal antreten. Tristan Beckmann ist motiviert.

Spricht man Tristan Beckmann auf das letzte Auswärtsspiel seines TV Ratingen in der Handball-Verbandsliga bei der TG Cronenberg an, dann denkt der Spielführer eine Weile nach. "Alle Spiele gegen die Cronenberger, egal ob hier oder in Wuppertal, die waren immer eng. Diesmal gelang uns im Heimspiel ein Kantersieg, da waren wir richtig gut drauf. Ich denke, das muss am Samstag erneut der Fall sein, sonst bringen wir nichts mit." Am Europaring, im vorletzten Hinrundenspiel, gewann seine Truppe mit 29:16 und trumpfte entfesselt auf. Eine Ausnahme in den sonst heißen Duellen zwischen beiden Teams. Beckmann: "Wir sind Tabellenzweiter und es ist doch klar, dass wir diesen guten Platz verteidigen wollen. Aber einfach wird das sicherlich nicht."

Tristan Beckmann spielt beim Turnverein seit der frühesten Jugend. Nach dem Sprung zu den Senioren ging es über ein Jahr zweite Mannschaft (Landesliga) in die "Erste" und dort ist er seit neun Jahren nicht mehr weg zu denken. Dass seine Mannschaftskameraden ihn zum Spielführer wählten, zeigt, welche Bedeutung er innerhalb des Teams besitzt. Er ist Mittelmann, Spezialist für Tempogegenstöße und was der Publikumsliebling dabei schon alles einstecken musste, das weiß jeder TV-Fan. Der 29-Jährige lebt in der Dumeklemmerstadt mit seiner Freundin Diane zusammen und arbeitet in einer Neusser Firma als Schlosser.

Trainer Ralf Trimborn kennt die TG Cronenberg wie seine Westentasche. Er wohnt ganz in der Nähe, war dort im Jugendbereich tätig, als Spieler und Trainer. In der TG-Clubführung kommt immer Jubel auf, wenn sie den Ratinger Coach entdecken. Am Samstag wird das nicht anders sein, selbst wenn sich Trimborn durch eine Hintertür in die Halle schleicht. "Aber die Punkte, die sollen an uns gehen", so der 51 Jahre alte Ingenieur. "40 Punkte wollen wir holen, 36 haben wir und für die beiden Restspiele zählen nur Siege."

Also auch der Saisonabschluss gegen die SG Langenfeld II am nächsten Samstag. Für den mit Zahnproblemen belasteten Floran Heimes spielt Pascal Schmidt aus der zweiten Mannschaft. Der 19-jährige soll in der nächsten Saison zum Stamm der "Ersten" stoßen und kann jetzt schonmal ein wenig Wettkampfpraxis sammeln.

(wm)