Lokalsport: TVA hat eine einzige Chance auf den Titel

Gleich im ersten Rückrundenmatch muss der Handball-Oberligist gegen den Spitzenreiter ran - zwei Punkte sind Pflicht. Von Werner Möller

Ausgerechnet Silvester hat Uli Richter Geburtstag. Der Handballtrainer des TV Angermund wurde 31 Jahre alt und ob zünftig gefeiert wurde, darüber wollte er keine wirklichen Auskünfte geben. Viel lieber spricht er über den 14. Januar. Dann müssen seine Angermunder als Oberliga-Zweiter beim unbesiegten Tabellenführer Adler Königshof antreten. Die ganze Liga drückt den Blau-Weißen die Daumen, denn nur deren Sieg garantiert eine spannende Rückrunde.

Fünf Punkte steht Adler Königshof, der nur viermal Heimrecht hatte und alle Aufgaben ganz locker zu lösen wusste, vor dem TVA. Aber chancenlos sind die Blau-Weißen niemals. In fremden Hallen fühlen sich die Cracks vom Freiheitshagen so richtig wohl, selbst deutliche Rückstände wie zuletzt in Neukirchen und davor in Oppum werfen das Team nicht aus der Bahn. Dafür sorgt schon der immer besonnene Uli Richter, der selbst in ganz hektischen Phasen souverän den Überblick behält. Zudem kennt er schon aus seinen Schiedsrichter-Tätigkeiten jeden Gegner genau. Den berühmten "Plan B" hat der 31-Jährige immer in der Tasche. Alle fünf Auswärtsspiel wurden gewonnen.

Daheim zu siegen ist erheblich schwieriger. Der Druck vor den eigenen Fans ist höher, wenn sich die Gegner mehr auf die Verteidigung konzentrieren. So ist es allein die Angermunder Auswärtsstärke, die dieses Spitzenmatch in Krefeld an der Johann-Blum-Straße hoch interessant werden lässt. "Wir sind Aufsteiger, stehen besser als erwartet und Druck spürt nur Königshof. Die wollen Meister werden", sagt Richter. Dass auch er mit seiner Truppe am Ende ganz oben stehen kann, davon will er nichts hören.

Ganz entspannt soll dieses Spitzenspiel angegangen werden, die Vorbereitungen beginnen schon morgen Abend (3. Januar). Und so richtig ernst nimmt der Coach die Aufgabe im Kreispokal am Samstag, 7. Januar, in Lintorf. Der TuS 08 ist Auftaktgegner (15 Uhr, zweimal 20 Minuten), das Spiel soll das Sprungbrett ins Finale werden. Dort treffen die Blau-Weißen mit einiger Sicherheit auf den TV Ratingen (17.30 Uhr, volle Distanz) und Richter meint: "Diese Pokal-Aufgabe mit diesen Gegnern kommt uns überaus gelegen. Es wird uns viel abverlangt, wir können einiges ausprobieren."

Auch das ist ganz wichtig, denn mit dem 26 Jahre alten Patrik Ranftler von der ART gelang noch eine Nachverpflichtung. Er ist Linkshänder, also nach Raffael Winter und Nici Töpfer schon der dritte im Team, und in der zurückliegenden Niederrheinliga-Hinrunde war Ranftler bei den Rathern Stammspieler. Er spielte einst bei der ART mit vielen Jetzt-Angermunder zusammen, das zog ihn in die Walter-Rettinghausen-Halle.

Die Pokalspiele kommen dem TVA also auch in diesem Fall überaus gelegen.

