Handball: TVR-Reserve glaubt noch an den Aufstieg

Die Niederlage im Spitzenduell gegen Fortuna Düsseldorf bringt die Ratinger Handballer im Titelrennen zunächst einmal ins Hintertreffen, aber Trainer Niklas Vogel hofft im Endspurt der Bezirksliga auf Schützenhilfe. Von Werner Möller

In dieser Handballsaison wollte es der TV Ratingen II wissen. Der Wiederaufstieg nach drei Jahren Bezirksliga in die Landesliga sollte her, die Mannschaft um den neuen Trainer Niklas Vogel erschien allen im Traditionsverein stark genug. Der TV-Reserve gelang auch ein Traumstart mit sechs Siegen, sie stand gleich an der Tabellenspitze, aber nun, wo es um die Wurst geht, da schwächelt sie. So zunächst bei der Niederlage im Spitzenspiel in Neuss und nun auch daheim gegen die Fortuna II, dem Tabellenneunten, mit 23:25. Das hatte niemand rund um den Europaring auf der Rechnung. Der HV Neuss II verfügt jetzt über zwei Punkte Vorsprung und hat den wichtigen Vorteil im direkten Vergleich.

"Wir haben gegen diese Fortuna völlig verdient verloren, das ist besonders ärgerlich", sagte Torwart Raphael Vorberg, der dieser Aufgabe bei den Grün-Weißen von Jugend an nachkommt. Zu gerne wäre er noch einmal Meister geworden, neigt sich seine Laufbahn als Mittvierziger doch allmählich dem Ende zu. Vorberg hat für seinen Stammverein schließlich schon einige Meistertitel geholt, so einst unter Manni Brunke den unvergessenen Oberliga-Aufstieg. Aber das Erlebnis, jetzt den Sprung in die Landesliga zu schaffen, würde der Werbekaufmann noch zu gerne mitnehmen.

Entschieden freilich ist letztlich nichts. Sechs Begegnungen stehen noch aus. Die Neusser lassen sich zwar nicht irritieren, sie gewinnen ihre Partien Woche für Woche (neun Siege zuletzt), aber der Tabellendritte Wersten 04 kommt am 12. März noch an den Hammfeld. Ganz kleine Hoffnungen machen sich die Düsseldorfer dort immer noch, und das ist es, was die Ratinger weiter mutig vom Meistertitel träumen lässt. "Ganz klar, wir müssen alle sechs Restspiele gewinnen und Neuss muss zweimal verlieren. Dann sind wir es, die aufstiegen", sagt Niklas Vogel. Und ergänzt: "Dass wir alles gewinnen werden, davon bin ich überzeugt. Nicht aber, dass Neuss sich zweimal überrumpeln lässt. Dafür ist diese Truppe einfach zu stark."

Wie dem auch sei: Vize-Meister ist auch ein tolles Abschneiden. Und die Zukunft der Mannschaft ist ebenfalls geregelt. Niklas Vogel hat beim Boss Thomas Oberwinster jetzt schon für die kommende Saison unterschrieben und Raphael Vorberg wird bestimmt in Kürze folgen.

Und was macht den 31 Jahre alten Coach so zuversichtlich, dass sein Team alles gewinnen wird? "Uns fehlten in den letzten beiden Begegnungen unsere Torjäger Lino Glöckler und Björn Jochems. Diese herausragenden Akteure kann kein Team in dieser Liga ersetzen. Sie sind aber in den restlichen Spielen dabei", erklärt Vogel. Die beiden Torjäger sind beruflich überaus stark eingespannt.

Quelle: RP