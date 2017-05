später lesen Lokalsport U19 des RSV gewinnt auch mit der zweiten Garde 2017-05-03T22:11+0200 2017-05-04T00:00+0200

Es war schon ein kleiner Test für die nächste Saison, den Martin Hasenpflug im Spiel gegen den KFC Uerdingen vollzog. Der U19-Trainer von Ratingen 04/19 schonte in der Fußball-Niederrheinliga einige Stammkräfte und schickte seine Jungjahrgänge auf das Feld. Bis auf Kapitän Felix Knoll, Tobias Peitz und Oliver Münzer waren in der Startelf ausschließlich Spieler, die auch in der kommenden Spielzeit noch für die A-Jugend auflaufen dürften. Und eben jene Spieler wussten beim 2:1 (1:1)-Sieg der Ratinger auf Anhieb zu überzeugen. Von Nils Jewko