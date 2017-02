Ratingen: Sprachen lernen - das geht in jedem Alter

Die Nachfrage nach Kursen für Ältere steigt. Kenntnisse auffrischen oder ganz neu einsteigen - möglich ist alles. Von Monika von Kürten

Fremdsprachenkenntnisse sind in jedem Alter nützlich. In der heutigen Zeit ist es nie zu spät, sich sprachlich weiterzubilden. Es gibt keine Altersgrenze, um eine neue Sprache zu lernen.

Detlef Schanz aus Lintorf hat die Schulbank schon lange hinter sich gelassen. Aber die Neugier auf eine neue Sprache und der Wissensdurst des Rentners sind noch nicht gestillt. Als ehemaliger Banker kam er seinerzeit häufiger mit der englischen Sprache in Kontakt, und auch bei Urlauben im Ausland waren diese Sprachkenntnisse sehr hilfreich. Im vergangenen Jahr hat er mit dem Lernen einer weiteren Fremdsprache begonnen. Er lernt nun zusammen mit neun weiteren Sprachwilligen Französisch. Die Teilnehmer haben die Sechzig teilweise schon weit überschritten. "Während meiner Schulzeit hatte ich schon einmal für ein Jahr Französisch, hatte aber den Arbeitsaufwand, diese Sprache zu erlernen, unterschätzt. Jetzt gehe ich die ganze Sache viel lockerer an und kann ganz in Ruhe und ohne Zwang lernen", so Schanz.

Natürlich fiel ihm das Lernen früher leichter, aber er ist trotzdem mit großem Elan dabei. Denn er hat einen großen Anreiz. "Ich mag die Mentalität der Franzosen und ihre Sprache. Wir fahren im Urlaub häufig nach Frankreich. Da ist es schön, das Gelernte dort dann praktisch umzusetzen zu können", sagte er. Auch wenn es mit dem Lernen jetzt etwas länger dauert, hat er keine großartigen Probleme mit Vokabeln und Grammatik. Es sei nur manchmal schwierig, beim Sprechen die richtige "Melodie" der Sprache anzuwenden. Aber im Urlaubsland die Landessprache zu kennen, ist nicht der einzige Grund, diese zu erlernen. In den Kursen wird nämlich auch die Kultur des Landes näher gebracht. Die Teilnehmer lernen Land und Leute sowie die Sitten und Gebräuche näher kennen. "Durch diese Kenntnisse hat fremdenfeindliches Gedankengut geringere Chancen, eine positive europäische Verständigung kann aufrechterhalten werden und Freundschaften können entstehen", sagte Myriam Weimann.

Sie ist schon seit Ende der neunziger Jahre Dozentin in der Erwachsenenbildung. Sie leitet unter anderem den Kurs, den Schanz besucht, und kann nur bestätigen, dass Senioren durchaus noch Fremdsprachen lernen können, nur eben anders. "Sie haben meist ein weniger ausgeprägtes Kurzzeitgedächtnis. Das gleichen sie aber durch mehr Lebenserfahrung aus", erklärte sie. Ältere Lernende können auf ein größeres Repertoire an Gedächtnis- und Lernstrategien zurückgreifen, mit denen sie eine neue Sprache lernen und deren Strukturen für sich erschließen können.

Die Nachfrage nach Sprachkursen steigt, es gibt immer mehr Senioren. "Einige von ihnen hatten bisher noch keine Möglichkeiten gehabt, die gängigen Fremdsprachen wie Englisch oder Französisch zu erlernen und möchten das jetzt nachholen, weil es in der heutigen Zeit einfach dazu gehört. Andere wiederum hatten schon früher einmal Kontakt mit einer Fremdsprache, sei es, weil sie es in der Schule einmal gelernt hatten, als Au Pair oder im Rahmen eines Schüleraustausches im Ausland waren oder beruflich damit zu tun hatten. Diese Kenntnisse möchten sie wieder auffrischen und vertiefen" sagte Weimann. Es gibt aber auch Teilnehmer, die einen sinnvollen Zeitvertreib mit Gleichaltrigen suchen. Man redet miteinander, hört sich gegenseitig zu. Sprache ist ein Mittel der Kommunikation, die die Menschen brauchen, um nicht zu vereinsamen. Zusätzlich prägt jemand, der eine Sprache lernt, sein Gehirn auf einzigartige Weise.

