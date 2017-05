Postskriptum Die Woche In Unserer Stadt: Stadt und Politik müssen auf ihr Recht pochen

Der Streit um die neue Bäckerei im Markthaus 20 wird mehr und mehr zur ungemütlichen Posse. Dies vorab: Es wird höchste Zeit, dass Politik und Verwaltung eine grundsätzliche Entscheidung treffen, denn so kann es nicht weitergehen. Fakt ist: Es besteht eine vertraglich fixierte Vereinbarung zwischen dem Investor Gunnar Marx und der Verwaltung, dass ein Textilgeschäft ins Markthaus 20 einziehen muss.

Das Problem: Vor wenigen Tagen ging Marx mit der Nachricht an die Öffentlichkeit, dass es in vier Jahren intensiver Arbeit nicht gelungen ist, einen entsprechenden Interessenten für die neue Immobilie zu finden. Was tat Marx? Er vergrößerte die Verkaufsfläche im Markthaus 19, die bald das Unternehmen Ernsting's Family belegen wird. Und er verkleinerte den Bereich im Markthaus 20: Dort wird der Bio-Bäcker Back Bord ein "Premiumladenbaukonzept" präsentieren. Bereits zum 15. Mai sollen die Flächen an die beiden Firmen übergeben werden.

Doch damit nicht genug: Marx weiß, dass es diese vertragliche Vereinbarung mit der Stadt gibt, und er will nicht dagegen verstoßen. Und so richtete er jetzt einen Appell an die Ratinger Bürger- und Geschäftswelt, man möge ihm doch ein hochwertiges Textilgeschäft fürs Markthaus 20 besorgen. Er weiß zudem um den Widerstand in der Politik, die an dieser prominenten Stelle keinen Bäckerladen haben will.

Sollte es tatsächlich zu einem Leerstand kommen, will der Investor Schadensersatzansprüche geltend machen. Das hat er bereits angekündigt. Marx spielt den Ball also zurück: Stadt und Verwaltung sollen das Problem lösen.

Zur Erinnerung: Es war und ist sein Job, ein Bekleidungsgeschäft für das Markthaus 20 zu akquirieren. Das ist ihm nicht gelungen. Erstaunlich, denn Marx gab sich bei der Eröffnung von Gerry Weber im Markthaus 18 noch sehr optimistisch, dass alles wie gewünscht funktionieren wird. Nun kommt es zum offenen Konflikt. Vertrag ist Vertrag. Politik und Verwaltung müssen auf ihr Recht pochen.

