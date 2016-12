Ratingen: Stadt will für Verwaltungsjobs werben

Bereits in den Schulen sollen mathematisch-technisch begabte Jugendliche angesprochen werden.

Dass die Personallage vor allem im technischen Bereich des Rathauses prekär ist, hat sich mittlerweile herumgesprochen: Fachleute aus dem Baubereich fehlen an allen Ecken und Kanten, das führt zu erheblichen Verzögerungen bei Projekten und einer extrem langen Bearbeitungsdauer von Anträgen.

Wie man das ändern kann, war auch in der letzten Sitzung des Rates in diesem Jahr ein großes Thema. Die Grünen schlugen vor, dass im Personalamt die Möglichkeit eines dualen Studiums geprüft werden solle. Der scheidende Persondaldezernent Frank Mendack hatte sich ebenfalls schon vorher Gedanken dazu gemacht: "Meine Idee wäre es, dass wir in die Schulen gehen und uns dort speziell an die Jugendlichen wenden, die in den mathematisch-technischen Fächern gut sind und sich einen Beruf im Ingenieurwesen vorstellen könnten."

Diesen wolle man dann das Studium finanzieren, sie dafür als Gegenleistung nach dem erfolgten Abschluss vertraglich für einige Jahre an die Stadt binden: "Außerdem könnten die jungen Leute in den Semesterferien dann bereits bei uns arbeiten", so Mendack weiter.

Die Politik ermunterte den Personalchef, der Ratingen im März in Richtung seiner Heimatstadt Kettwig verlassen wird, ausdrücklich, diesen Weg zu gehen. Nun soll geprüft werden, wie die Idee am besten umgesetzt werden kann. So muss zum Beispiel geklärt werden, was passiert, wenn einer der Studenten das Studium abbricht oder die Prüfung nicht besteht. Muss er dann das Geld an die Stadt zurückzahlen und steht dann eventuell vor einem großen Schuldenberg?

