Kämmerer Martin Gentzsch: Stadt will Grundsteuer nicht erhöhen

Das vergangene Jahr ist dann überraschend recht positiv zuende gegangen für die Stadt.

Martin Gentzsch Das stimmt, wir haben bei der Gewerbesteuer ein Plus von rund 21 Millionen zu verzeichnen und so statt der geplanten 88 Millionen Euro jetzt 109 Millionen Euro eingenommen.

Wann war absehbar, dass sich die Einnahmen so positiv entwickeln?

Gentzsch Wir beobachten wöchentlich die Entwicklung der Gewerbesteuer, so dass wir Mitte des vergangenen Jahres schon absehen konnten, dass es besser läuft, als wir prognostiziert hatten. Damals sind wir davon ausgegangen, dass wir uns um zehn Millionen Euro verbessern würde. Das hat sich noch einmal durch die positiven Ergebnisse der Unternehmen in der Stadt erheblich erhöht, so dass eben jene 21 Millionen zusammen gekommen sind.

Woran lag das?

Gentzsch Wir hatten das Glück, dass wir zum Beispiel aus vom Finanzamt ermittelten erheblichen Nachzahlungen für weit zurückliegende Vorjahre Gewerbesteuer erhalten haben. Das ist für uns natürlich sehr positiv, abzuschätzen ist so etwas nie.

Eine enorm positive Entwicklung.

Gentzsch Unser Etat für 2016 sah Anfang des vergangenen Jahres eine Unterdeckung von knapp vier Millionen Euro vor. Durch diese deutlichen Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer werden wir das Jahr 2016 voraussichtlich mit einem Überschuss von acht bis zehn Millionen abschließen. Ganz genau können wir das noch nicht sagen, weil die bilanziellen Jahresabschlussarbeiten noch nicht abgeschlossen sind.

Wie werden die Mehreinnahmen verwendet?

Gentzsch Wir hatten für 2016 und 2017 zufälligerweise Kreditbedarfe von ebenfalls knapp 21 Millionen vorgesehen. Das bedeutet, dass wir im vergangenen Jahr neue Kredite vermeiden konnten und das nach jetzigem Stand auch in diesem Jahr schaffen können. Wir müssen also im besten Fall keine weiteren Schulden machen.

Das heißt, der Bürger hat eigentlich gar nichts davon?

Gentzsch Das sehe ich etwas anders. Durch diese positive Entwicklungen sind wir weiter in der Lage, die niedrigen Grundsteuerhebesätze und niedrigen Gebühren beizubehalten. In anderen NRW-Kommunen kann es schnell passieren, dass Sie mehr als das Doppelte an Grundsteuer zahlen müssen als bei uns. Außerdem vermeiden wir Zinsbelastungen, weil wir nicht weiter Schulden machen müssen. Es bestehen also in der aktuellen Situationen keine erkennbare Notwendigkeiten, über Erhöhungen zum Beispiel der Grundsteuer nachzudenken.

Wie hoch ist der Schuldenstand im Moment überhaupt?

Gentzsch Der ist aktuell auf unter 70 Millionen Euro gesunken. 2004 hatten wir einen Höchststand an Schulden von 128 Millionen Euro. Den Großteil davon konnten wir in den Jahren bis 2011 zurückzahlen, weil die Gewerbesteuereinnahmen dort mit bis zu 146 Millionen Euro im Jahr sehr hoch waren.

Womit wir wieder beim Krisenjahr 2012 wären.

Gentzsch 2012 hat gezeigt, dass der Wirtschaftsstandort Ratingen ein sehr starker ist. Wir haben eine tolle Infrastruktur, und das spricht für uns und kommt uns als Stadt letztlich zugute. Das Klima für Unternehmensansiedlungen ist offensichtlich sehr gut in der Stadt. Zudem hat sich die Anzahl der Unternehmen mit hohen Gewerbesteuerergebnissen in den vergangenen Jahren Jahren deutlich erhöht. Allerdings hat uns dieses Jahr trotzdem erheblich belastet, weil es letztlich zu einem Fehlbetrag im Haushalt von 28 Millionen Euro geführt hat.

Wie sehen denn die Planungen für die kommenden Jahre mit den guten Nachrichten im Rücken aus?

Gentzsch Wir prognostozieren in den nächsten Jahren einen jährlichen strukturellen Überschuss von durchschnittlich zwei bis drei Millionen Euro. Da diese langfristigen Planungen aufgrund starker Schwankungen bei der Gewerbesteuer und daraus resultierend auch bei der Kreisumlage erheblichen Prognose-Unsicherheiten unterliegen, müssen wir das vom Rat beschlossene freiwillige Konsolidierungsprogramm fortsetzen, das von jährlichen Einsparungen von fünf Millionen Euro ausgeht und fest eingeplant ist. So können wir einer erneuten Unterdeckung des Haushaltes vorbeugen.

Wieso freiwillige Konsolidierung?

Gentzsch Wir wären so frühzeitig gesetzlich nicht verpflichtet gewesen, ein Konsolidierungskonzept aufzustellen, wie es der Rat und die Verwaltung gemeinsam getan haben. Ich bin sehr dankbar, dass dieser meines Erachtens erforderliche Weg gemeinsam gegangen wurde, weil wir so die Weichen stellen konnten, um wieder einen ausgeglichenen Haushalt erreichen zu können.

WOLFGANG SCHNEIDER FÜHRTE DAS GESPRÄCH.

Quelle: RP