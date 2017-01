Aktion: Ran an die Besen: Großes Reinemachen am Neujahrstag

Ran an die Besen: Großes Reinemachen am Neujahrstag

Die Mitglieder der Jugendorganisation der Ahmadiyya-Muslim Jamaat e.V. (AMJ), einer muslimischen Reformgemeinde im Umkreis von Ratingen, haben am Morgen des 1. Januars wieder einen Neujahrsputz durchgeführt.

Mutmid Ahmad, Vorsitzender: "Nachdem unsere Mitglieder am frühen Morgen zum Jahresbeginn ein gemeinsames Gebet verrichtet hatten, trafen wir uns mit etwa 30 Leuten am Marktplatz in Ratingen, wo die Mitarbeiter des Baubetriebshofes Ratingen ebenfalls eintrafen."

Diese stellten das Equipment (Handschuhe, Besen, Schaufeln) zur Verfügung. Schließlich wurde gemeinsam angepackt, um aus den Straßen und Gassen der Ratinger Innenstadt die Böllerreste und Raketen zu entfernen. Insgesamt hat die Aktion etwa eineinhalb Stunden gedauert.

"Mit dieser Aktion möchten wir unsere Verbundenheit zu unserer Heimat zeigen und einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Diese ehrenamtliche Tätigkeit wird ,Waqar-e-Amal' genannt und bedeutet übersetzt ,Ehrenvolle Arbeit'", so Ahmad. Die Mitglieder der Ahmadiyya-Muslim Jamaat beteiligen sich schon seit vielen Jahren an gemeinnützigen Aktionen in vielen Städten Deutschlands. In der Umkreis von Ratingen sind sie mit etwa 80 Mitgliedern vertreten, bundesweit haben sie etwa 30.000 Mitglieder, weltweit mehrere Millionen. Ursprünglich wurde die Gemeinde 1889 in Qadian, Indien durch Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, gegründet, der gemäß des Glaubens der verheißene Messias ist. Die meisten hiesigen Mitglieder stammen ursprünglich aus Pakistan, wie sie nach eigenen Angaben politisch verfolgt werden.

Quelle: RP