Ratingen: Tipps für kalte Tage mit Schnee und Eis

Die Stadt Ratingen und die Verbraucherzentrale weisen auf die Pflichten von Hausbesitzern, Mietern und Verkehrsteilnehmern beim Wintereinbruch hin. Von Joachim Preuss

Der Winter macht ernst: Ist das Risiko von Schäden und Unfällen nicht ausreichend abgesichert, kann der Winter teure Konsequenzen nach sich ziehen. "Zwar fängt die richtige Versicherungspolice in vielen Fällen den finanziellen Schaden auf, doch Hausbesitzer, Mieter und Verkehrsteilnehmer haben bestimmte Pflichten zu erfüllen, um Gefährdungen durch Eis und Schnee zu vermeiden", erklärt Andreas W. Adelberger, Leiter der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW in Velbert.

Die Stadt Ratingen weist darauf hin, dass Bürgersteige und Gehwege umgehend nach jedem Schneefall in einer Breite von etwa 1,50 Meter geräumt und bei Glätte sofort (durch abstumpfende Mittel, Streusalz nur bei besonderen Gefahrenstellen wie Treppen, Rampen) bestreut werden müssen. Der Schnee sollte zwischen Gehweg und Grundstück angehäuft werden, damit Fußgänger und Fahrzeuge möglichst wenig gefährdet oder behindert werden.

Bei der Schnee- und Glättebeseitigung sind in Ratingen folgende Zeiten einzuhalten: Tagsüber (7-20 Uhr) muss der Schnee nach Beendigung des Schneefalls bzw. die Eisglätte nach dem Entstehen der Glätte beseitigt werden. Abends (nach 20 Uhr) gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7 Uhr und sonn- und feiertags bis 9 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.

Grundsätzlich dürfen nur abstumpfende Mittel, wie zum Beispiel Sand, Granulat oder Splitt benutzt werden. Streugutreste sind nach dem Abtauen unverzüglich zu beseitigen, um ein Rutschen hierauf zu vermeiden.

Den Winterdienst vor der Haustüre haben Mieter zu übernehmen, falls dies im Mietvertrag so vereinbart wurde, so Adelberger. Rutscht ein Passant auf einem vereisten oder schneebedeckten Weg aus und verletzt sich, können Ersatzansprüche auf denjenigen zukommen, der die Streupflicht missachtet hat. Ohne Haftpflichtversicherung kann dies teuer werden.

Wird Passanten ein vorschriftsmäßig geräumter und gestreuter Gehweg dennoch zum Verhängnis, springt bei Verletzungen die gesetzliche Unfallversicherung ein - aber nur dann, wenn der sogenannte Wegeunfall auf dem unmittelbaren Weg zur Arbeit oder anschließend auf dem direkten Heimweg passiert ist: "Auch für diesen und sonstige Ausrutscher zahlt die private Unfallversicherung. Ist die eigene Arbeitskraft aufgrund eines Sturzes dauerhaft beeinträchtigt, ist dies ein Fall für die Berufsunfähigkeitsversicherung." Klare Sache: Beide finanziellen Absicherungen greifen nur, wenn sie beizeiten abgeschlossen wurden.

Auch im und am Haus gilt es beim Wintereinbruch einiges zu beachten. Adelberger: "Wenn Wasser gefriert, dehnt es sich aus und kann auf diese Weise leicht Rohre sprengen. Noch größer wird der Schaden, wenn aufgetautes Wasser aus den geplatzten Leitungen in die Wohnung fließt. In der Regel übernehmen Hausrat- und Wohngebäudeversicherung den Schaden - falls dieser Versicherungsschutz im Vertrag steht.

Eine Übernahme der Kosten kann jedoch vom Versicherer verweigert werden, falls die Rohre nicht rechtzeitig entleert oder die Wohnräume nicht beheizt wurden."

Quelle: RP