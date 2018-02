später lesen Nach Brand in Holzlager Brandleiche aus Schuppen in Eggerscheidt identifiziert FOTO: Patrick Schüller 2018-02-28T11:56+0100 2018-02-28T11:56+0100

Bei dem Toten, der in einem abgebrannten Schuppen in Ratingen gefunden wurde, handelt es sich um einen psychisch erkrankten 52-jährigen Ratinger. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Helene Pawlitzki Crossmedia-Journalistin Düsseldorf

Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Helene Pawlitzki (hpaw) ist Crossmedia-Redakteurin in der Düsseldorfer Stadtredaktion der RP. zum Autorenprofil schließen