Hinweise auf ein Tötungsdelikt haben sich nicht ergeben. Der 52-Jährige starb an Verbrennungen. Von Norbert Kleeberg

Bei dem Mann, der in einer ausgebrannten Hütte in Eggerscheidt gefunden wurde, handelt es sich zweifelsfrei um einen vermissten 52-Jährigen aus Ratingen Ost. Das Kriminalkommissariat 11 in Mettmann teilte gestern auf RP-Anfrage mit, dass eine bereits vermutete Identität des Toten mit Blick auf den Zahnstatus bestätigt werden konnte. Bei dem Toten handelt es sich um einen psychisch erkrankten Ratinger. Der Mann war von einer Angehörigen am vergangenen Mittwochabend gegen 20 Uhr als vermisst gemeldet worden.

Da zu diesem Zeitpunkt eine Verbindung zwischen dem Brand in Eggerscheidt und dem Verschwinden des 52-Jährigen in Ratingen Ost nicht erkennbar war, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Vermissten eingeleitet, an denen über Stunden starke Polizeikräfte, ein Suchhund und auch ein Polizeihubschrauber beteiligt waren. Erst als gegen 23 Uhr die bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche eines Mannes in der Brandruine aufgefunden wurde, verdichteten sich sehr schnell die Erkenntnisse, dass es sich bei diesem um den Gesuchten handeln könnte. Letzte Gewissheit konnte aber erst jetzt erfolgen und den Angehörigen mitgeteilt werden.

Die Ermittler kommen zu dem Ergebnis, dass das Feuer in der Holzhütte gleichzeitig an mehreren Orten entstand. Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen belegen, dass der 52-Jährige Brandgase und Ruß des Feuers einatmete, bevor er in Folge seiner Verbrennungen verstarb. Hinweise auf ein Tötungsdelikt ergaben sich laut Polizei nicht.

Quelle: RP