Lintorf: TuS Lintorf dreht "Nordic Walking"-Schnupperrunden

Viele Menschen bevorzugen sportliche Aktivitäten in der freien Natur. Wind, Wetter und Temperaturen spielen dabei für sie keine Rolle.

Aber nicht jeder kann sich mit den klassischen "Outdoor"-Sportarten wie Laufen und Radfahren identifizieren beziehungsweise die körperliche Fitness oder der "innere Schweinehund" stellen ein Hindernis dar.

Um den Einstieg in den Sport unter freiem Himmel zu erleichtern, bietet der TuS 08 Lintorf jetzt kostenfreie Schnupperkurse "Nordic Walking" unter fachkundiger Leitung an. Bei den Kursen wird nicht nur gelenkschonend das Herz-Kreislauf-System trainiert, sondern auch die gemeinsame Bewegung in der Gruppe spielt eine wesentliche Rolle.

Am Dienstag, 11. Juli, um 18 Uhr gilt es eine überschaubare Strecke von 4 Kilometern zu bewältigen. Wer sich schon die längere Strecke von 7 Kilometern zutraut, kann am Donnerstag, 13. Juli, um 17 Uhr teilnehmen.

Treffpunkt ist jeweils der Parkplatz/Spielplatz "Am Hinkesforst" in Lintorf. Interessenten sollten an festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung denken. Eigene Nordic Walking-Stöcke sind ebenfalls mitzubringen.

Bei entsprechendem Interesse soll "Nordic Walking" als fester Bestandteil in das Sportprogramm des TuS 08 Lintorf aufgenommen werden.

Alle weiteren wichtigen Informationen gibt es unter www.tusfit.de oder unter Telefon 02102 740050.

