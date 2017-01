Analyse: Umzugspläne auf dem Prüfstand

Mit einem dicken Aufgabenpaket startet Donnerstag der Ausschuss für Bildung und Sport ins politische Jahr. Obenan steht ein weiterer Grundschul-Umzug. Von Paul Köhnes

Da ist ein dickes Brett zu bohren: Wie lässt sich Raum in städtischen Grundschulen zukunftsfest planen und optimieren? Die Diskussion darüber geht am Donnerstag weiter. Es soll zügig gehen: Die Verwaltung möchte sich zunächst im Schulausschuss, später im Rat, den Auftrag dazu holen, den Umzug der Grundschule St. Suitbertus ans Sportfeld in die ehemalige Hauptschule in Angriff zu nehmen. Der Plan steht seit Ende vergangenen Jahres im Raum.

Vorangegangen ist eine umfangreiche Prüfung. Ergebnisse: Eine Nutzung durch eine der drei weiterführenden Heiligenhauser Schulen scheidet aus, da hierfür die Raumkapazitäten nicht ausreichend sind. Sowohl das Gymnasium als auch die Gesamtschule haben erheblich größeren Raumbedarf, aber auch die derzeit dreizügige Realschule, die auch noch Räumlichkeiten für die DaZ-Klasse, Fachräume und Räume für außerschulische Betreuung benötigt, kann dort nicht untergebracht werden. Der Raumbedarf für eine Grundschule wird in dem Gebäude aber abgedeckt. Es bietet sich hier sogar die Möglichkeit, im Bedarfsfall über eine Zweizügigkeit hinaus zu gehen.

Auch für die übrigen vier Grundschulen beurteilt man etwaige Umzüge als eher negativ. Blieb die katholische Grundschule St. Suitbertus. Sie gilt als "prädestiniert" für den Umzug ans Sportfeld.

Zu den Auswirkungen für Schüler heißt es: "Bei einem Standortwechsel würden sich damit zwar für einzelne Schüler die Schulwege verlängern, andere Schüler würden aber bezüglich ihres Schulweges von dem Umzug profitieren. Man kann hier insgesamt von einem sehr ausgewogenen Verhältnis sprechen." Die Schule verfügt an ihrem jetzigen Standort über keine eigene Sporthalle.

Aufgrund der großen Aufnahmenachfrage und der Bildung von vier Gruppen im "Offenen Ganztagsbetrieb" sind hier die Räumlichkeiten äußerst knapp bemessen und es gibt keine freien Kapazitäten."

Auch die Kosten benennt das Konzept: Mit rund 25.000 Euro stünde der Umzug zu Buche. Der Umzug der Regenbogenschule von der Ober- in die Unterilp kostete vor gut einem Jahr 10.000 Euro weniger - bedingt durch die unterschiedlichen Schulgrößen.

Offen hält die Verwaltung die Prognose, wie sich ein Standortwechsel auf die zukünftigen Anmeldezahlen an den Heiligenhauser Grundschulen auswirken könnte. So viel allerdings sagt man zur Strategie: "Sollten insgesamt vorhandene Grundschulplätze im Stadtgebiet bedingt durch weitere Zuzüge, verstärkte Geburtszahlen oder andere Faktoren zukünftig nicht mehr ausreichend sein, würde am neuen Standort für die St.-Suitbertusschule die Möglichkeit für eine bedarfsorientierte Erweiterung bestehen."

Ein weiterer Umzug steht bevor. Die Stadtbücherei wird wohl in absehbarer Zeit den Sparkassenturm verlassen und umziehen ins Thormählen-Bildungshaus - die ehemalige Hauptverwaltung der Firma Kiekert an der Kettwiger Straße.

Offen ist allerdings vor allem für den geplanten Schulumzug, wie das kühle Verwaltungshandeln ankommt. Immobilienverwaltung nebst Sachzwängen gebietet zwar nüchterne Betrachtung. Dann aber sollte es so laufen, dass Kinder sich in ihrer Schule nicht plötzlich fremd fühlen. Hier spielen Emotionen eine Rolle, die nicht in Cent, Euro oder Quadratmetern zu beziffern sind. Trotzdem sind sie mehr als irgendein Nebeneffekt.

