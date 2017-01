Ratingen: Unruhige Silvesternacht für die Feuerwehr

Während die Polizei kreisweit von einer eher ruhigen Silvesternacht sprach, hatte die Feuerwehr Ratingen alle Hände voll zu tun. Insgesamt gab es 17 Einsätze. In West geriet ein betrunkener Autofahrer auf den Gehweg und landete im Schwanenspiegel. Von Joachim Preuss

Doch man hatte vorgesorgt. "Zur Unterstützung der Berufsfeuerwehr verbrachten eine ganze Reihe von Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Standorte Mitte, Tiefenbroich, Lintorf und Hösel den Jahreswechsel in den Gerätehäusern", so Wehrchef Renée Schubert gestern. Die Einsatzzentrale wie auch die Führungsdienste seien verstärkt worden, die Einsätze wurden von der Zentrale in Ratingen gesteuert. Der Rettungsdienst wurde durch einen zusätzlichen Rettungswagen mit Notärztin von Seiten des DRK verstärkt.

In der Neujahrsnacht gab es 17, meist kleinere Einsätze im Brandschutz - damit mehr als doppelt soviel wie im Mittel in den vergangenen fünf Jahren. Auch der Rettungsdienst musste mit 38 Einsätzen öfter als im Vorjahr (27) ausrücken. Neun Mal wurde der Notarzt angefordert.

Gegen 19 Uhr geriet ein 60-jähriger Autofahrer auf den Gehweg am Schwanenspiegel und stürzte in den Teich. Der Fahrer, der laut Polizei unter Alkoholeinfluss stand, verletzte sich leicht, die Wehr barg das Auto. Nach dem Jahreswechsel ging es dann Schlag auf Schlag: Verschiedene Kleinbrände sowie ein Balkonbrand am Wilhelmring wurden schnell abgearbeitet. Um 1.16 Uhr brannten an der Düsseldorfer Straße mehrere Abfallbehälter unter einem Unterstand. Der Brand hatte bereits das Gebäude geschädigt. Gegen drei 3 Uhr löschte die Wehr einen brennenden Pkw in der Gartenstraße. Zwei weitere Kleinbrände hielten Berufswehr und Freiwillige Züge bis in die Morgendämmerung in Atem. Im Bereich des Kreises Mettmann kam es zum Jahreswechsel in der Zeit von 18 bis 6 Uhr zu insgesamt 198 Polizeieinsätzen. So rückte die Polizei zu 20 Körperverletzungsdelikten mit insgesamt drei leicht verletzten Personen aus. Darüber hinaus kam zu zehn Streitigkeiten. Im Bereich der Eigentumsdelikte wurden bisher zwei Einbruchsdiebstähle angezeigt. Raubstraftaten wurden bisher nicht bekannt. Es kam zu insgesamt sechs Verkehrsunfällen. Davon waren zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden, bei denen jeweils eine Person leicht verletzt wurde.

Durch unsachgemäßen Umgang mit dem Silvesterfeuerwerk gerieten insbesondere Büsche und Mülleimer in Brand. Die Polizei nahm ab 2 Uhr insgesamt 13 Einsätze wegen Ruhestörungen wahr. "Insgesamt verlief die Silvesternacht für die Einsatzkräfte ruhig", so die Kreispolizei in Mettmann gestern.

