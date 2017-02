später lesen Heiligenhaus Während des Straßenkarnevals ändern sich die Öffnungszeiten 2017-02-22T18:22+0100 2017-02-23T00:00+0100

Der Straßenkarneval in Heiligenhaus hat gestern mit dem Schweinemittwoch des Stadtmarketing-Arbeitskreises Gastronomie bereits begonnen. Das Leben geht bis Veilchendienstag deshalb nicht ganz seinen gewohnten Gang. Einige Einrichtungen in Heiligenhaus bleiben nämlich an verschiedenen Tagen geschlossen. Hier ein Überblick.