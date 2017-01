Kreis Mettmann: Wärmende Pantoffeln - Kostümball für die Füße

Winterzeit ist Pantoffelzeit. Wenn die Temperaturen unter zehn Grad fallen, steigen auch Flip-Flop-Hardliner auf Schluppen um. Und die sind, wie das Wort allein verrät, selten schick oder elegant. Das Angebot in hiesigen Läden punktet eher mit Wärme und Bequemlichkeit, oft auch mit Originalität. Von Isabel Klaas

In der Deichmann-Filiale an der Hauptstraße in Langenfeld gibt es eine schier unerschöpfliche Auswahl an Pantoffeln. Sozusagen einen Kostümball für Füße. Diese können sich zu Hause in Tiere aller Art verwandeln: Giraffen, kulleräugige Bären mit und ohne Schlafmütze, schlafende Schafe oder allerlei grellfarbige Monster. Auch die Stars aus Animationsfilmen sind als wärmende Fußbekleidung beliebt - besonders bei Kindern und Heranwachsenden, aber auch bei verspielten Erwachsenen. Verkaufsleiterin Ina Müller aus der Langenfelder Deichmann-Filiale nennt zum Beispiel "Frozen Elsa und Anna" aus dem Film "Die Eiskönigin" als unbestrittene Bestseller bei Kindern. Sie führt durch den bunten Pantoffel-Dschungel. Auch die tablettenkapselförmigen "Minions" aus dem gleichnamigen Film werden heftig nachgefragt.

Spitzenreiter sind bei den Erwachsenen jedoch nach wie vor einfachste Vliesschlappen, die man schon für 4,90 Euro bekommt - von Herren vorzugsweise in Grau und Blau getragen. Sie erinnern an Gästepantöffelchen aus dem Hotel. Aber auch der Hüttenschuh hat nichts an Beliebtheit eingebüßt. Früher mit Strick und Ledersohle, heute in optisch überzeugendem Puschelflausch, sogar mit eingestricktem Glimmer und etwas stabilerer Pappeinlage als Sohle. Die teuersten Leisetreter kosten bei Deichmann knapp 15 Euro.

Wer gesunde Naturfaser bevorzugt, findet ein kleines Angebot in hiesigen Reformhäusern. Zum Beispiel bei Goll am Marktplatz in Langenfeld. Da gibt es echte Schurwoll-Stiefelchen, so eine Art Uggs für drinnen, mit und ohne Muster und federleicht für 24,90 Euro. Sehr gern werden bei Goll farbenfrohe Filzpantöffelchen gekauft für 18,95 Euro, die schön warm halten und atmungsaktiv sind, sagt Filialleiterin Lydia Rein.

Wer dem Fuß auch drinnen eine komfortable Bekleidung gönnt, wird bei Kaulmann Comfort an der Schulstraße in Hilden fündig. Dort gibt es gemütliches orthopädisches Schuhwerk, in das auch eine Einlage passt. Die Preise starten bei 24,95 Euro und gehen rauf bis 105 Euro. Das Angebot reicht vom echten Lederpantoffel mit Lammfell über hochwertige Hüttenschuhe aus Naturmaterialien bis hin zur wertigen Filz-Schlappe. "Bei uns wurden viele Pantoffeln als Weihnachtsgeschenk gekauft", sagt die freundliche Bedienung, "meist für Eltern oder Großeltern". Herren, sagt die Bedienung, seien nach wie vor wenig mutig bei der Hausschuh-Wahl. Sie bleiben bei Clogs oder Filzschlappen in Schwarz, Grau oder Braun.

Putziges für jüngere und modebewusste Couchpotatoes findet sich bei Hunkemöller an der Mittelstraße in Hilden: flauschige Ballerinas im Bärchenlook, rosa und hellblau, Bunny-Stiefelchen mit Schlappohren und sogar ein Art Flip-Flops im Teddylook. Alles für unter 20 Euro zu haben.

Quelle: RP