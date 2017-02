Am 4. April 2016 soll einem 82-Jährigen seine Geldbörse in einem Umkleideraum des Golfclubs am Rommeljansweg in Ratingen gestohlen worden sein. Weg waren damit auch seine Bank- und Kreditkarten.

Die Polizei fahndet jetzt mit Fotos und will wissen, wer die mutmaßlichen Täter, zwei Frauen und zwei Männer, kennt.



