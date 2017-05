später lesen Heiligenhaus Wie Medizin ohne Fachchinesisch geht FOTO: A. Blazy FOTO: A. Blazy 2017-05-05T19:22+0200 2017-05-06T00:00+0200

Ein Arzt benutzt im Durchschnitt 15.000 medizinische Fachbegriffe. Für Patienten ist es gar nicht so leicht, die wichtigen Informationen für sich herauszufiltern und tatsächlich zu verstehen. Genau da will Dr. med. Hiba A. Bani ansetzen: Sie verstärkt das Team des Helios Klinikums Niederberg seit März mit dem Patientencoaching-Projekt "Diagnose D - Dialog in der Diagnose". Von Henry Kreilmann