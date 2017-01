später lesen Analyse Wo Technik mit Sicherheit funktioniert FOTO: A. Blazy FOTO: A. Blazy Teilen

Twittern







Der Betrieb im Hallenbad läuft wie gewohnt. Trotzdem sind die Planungen für den Unterhalt der in die Jahre gekommenen Anlage kein Selbstläufer. Denn grundlegende Entscheidungen über die Zukunft stehen in 2017 an. Von Paul Köhnes