Bei einem Verkehrsunfall auf dem Hauser Ring in Höhe der Lintorfer Straße wurden am abend ein Mann schwer und vier Personen leicht verletzt. Es entstanden Sachschäden in Höhe von 40 000 Euro.