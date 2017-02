Ein mit Holzbrettern beladener Autoanhänger ist auf der Autobahn 1 ins Schleudern geraten. Bei der daraus entstandenen Massenkarambolage mit 20 Fahrzeugen sind sieben Menschen verletzt worden, mindestens einer von ihnen schwer.

Der Autoanhänger verlor am Sonntagabend an der Anschlussstelle Remscheid in Richtung Köln einen großen Teil seiner Ladung, wie die Polizei mitteilte. Mindestens 20 nachfolgende Fahrzeuge konnten nicht mehr ausweichen und fuhren auf die Bretter beziehungsweise den Anhänger.

Sieben Menschen wurden in aufeinanderprallenden Autos verletzt. Die A1 zwischen Remscheid und Wermelskirchen musste laut Polizei für fünf Stunden gesperrt werden, der nachfolgende Verkehr wurde umgeleitet.

