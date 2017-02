Remscheid: Aktion für Jungwähler im März geplant

Der Remscheider Jugendrat bereitet sich auf die Landtagswahl im Mai vor. Gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft offene Kinder- und Jugendarbeit (AGOT) arbeiten die Jugendräte an einer Aktion für Erst- und Jungwähler.

Am 24. März wollen sie Jugendliche und Wahlkandidaten zum Austausch im Tempel zusammenbringen. Alle Kandidaten, die für den Remscheider Wahlkreis in den Landtag ziehen könnten, sind eingeladen, um sich ihrer jungen Wählerschaft vorzustellen. Im Jugendzentrum der Versöhnungskirche geschieht dies bei diversen Spielen und Gesprächsrunden. Die Jungwähler wiederum sollen so Gelegenheit bekommen, den Politikern mit konkreten Fragen auf den Zahn zu fühlen. Solche Aktionen hatten die AGOT und der Jugendrat bereits bei vergangenen Kommunalwahlen erfolgreich durchgeführt. Viele Jugendliche äußerten im Anschluss, dass sie ihre Wahlentscheidung nun deutlich besser treffen können.

Freitag, 24. März ab 18 Uhr im Tempel, Burger Straße 23.

(seg)