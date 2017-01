Remscheid: Alles bleibt beim Alten in Lüttringhausen

Beim Kottenbutteressen sicherten alle Parteien zu, dass am Weihnachtsmarkt und verkaufsoffenen Sonntag nicht gerüttelt wird. Von Stefanie Bona

"Lüttringhausen first" - mit einer humorvollen Anspielung auf die Antrittsrede des neuen US-Präsidenten Donald Trump begrüßte Heimatbund-Vorsitzender Peter Maar am Samstag mehr als 100 Gäste zum Kottenbutteressen. Selbstredend standen die Lüttringhauser Themen bei diesem traditionellen Neujahresempfang des größten Remscheider Bürgervereins im Fokus, einen Schwenk nach Remscheid gab`s im Laufe der zweieinhalb Stunden bei Kaffee, Bier und deftigen Schnittchen aber auch. Kommen die Gesprächspartner vis à vis zusammen, lassen sich die Dinge offenkundig schneller klären, als bei mancher politischer Sitzungsrunde.

Jedenfalls sagten CDU-Ratsfraktionschef Jens Nettekoven, sein Gegenüber auf SPD-Seite Sven Wolf sowie Jutta Velte (Grüne) und Fritz Beinersdorf (Linke) zu, dass der Lüttringhauser Weihnachtsmarkt am ersten Advent 2017 und der parallel vor Ort geplante verkaufsoffene Sonntag weiterhin ein Alleinstellungsmerkmal haben müssten. Wie berichtet, wird in der Remscheider City derzeit ein Event geplant, um dort ebenso Sonderöffnungszeiten am ersten Adventssonntag zu rechtfertigen. "Der Lüttringhauser Weihnachtsmarkt mit dem verkaufsoffenen Sonntag muss geschützt werden und darf nicht durch eine aufgepfropfte Veranstaltung in der Innenstadt Konkurrenz erhalten", sprach sich auch Klaus Kreutzer als Vertreter des örtlichen Einzelhandelsverbands für ein Festhalten am Status quo aus. Wenn dem durch die Politik so stattgegeben wird, wird der Remscheider Marketingrat auf einen anderen Sonntag ausweichen müssen. Allerdings sind in gesamt Remscheid im Advent nur zwei verkaufsoffene Sonntage genehmigungsfähig und auch Lennep beansprucht einen Termin für sich. "Wir sind noch nicht so weit, dafür eine Lösung zu haben", räumte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz ein.

Sorgen bereitet dem Heimatbund die durch das DOC in Lennep zu erwartende Verkehrsbelastung. Mehrfach habe man schriftlich die Berechnungen des Verkehrsgutachtens in Frage gestellt, darauf von der Verwaltung aber nur Antworten erhalten, die sich auf die Ergebnisse eben genau jener Analyse bezogen. "Eine etwas seltsame Argumentation", merkte Peter Maar an. Doch auch OB Mast-Weisz vertraut der Expertise der Fachleute. Es gebe eine klare Aussage der Gutachter, dass Probleme mit dem zusätzlichen Verkehrsaufkommen durch Optimierung der Verkehrsinfrastruktur gelöst werden können. Allerdings wolle er nicht ausschließen, dass es an Samstagen "mal eng" werden könne. Dem konnte sich Peter Bonzelet, Kirchenmusiker der in Lennep und Lüttringhausen beheimateten Pfarrgemeinde "St. Bonaventura und Heilig Kreuz" nicht anschließen. "Ich fahre täglich zig Mal zwischen beiden Stadtteilen hin und her und brauche heute schon manchmal eine dreiviertel Stunde. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass man nur ein paar Stellschrauben dreht und der Verkehr plötzlich rollt." Sascha von Gerishem, Sprecher der Initiative Gertenbachstraße skizzierte die Aktionen der dortigen, Geschäftsanlieger, um dem Ortskern wieder mehr Leben einzuhauchen.

