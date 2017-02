Markus Kötter: An der Kölner Straße muss was passieren

An der Kölner Straße muss was passieren

Der Bezirksbürgermeister von Lennep sieht seinen Stadtteil im Aufschwung. Die Altstadt sei aber kein Selbstläufer.

Herr Kötter, haben Sie schon ein Karnevalskostüm für den Rosenmontagszug in Lennep?

Kötter. Ich bin zwar eine Frohnatur. Aber das geht nicht soweit, dass ich mich kostümiert an den Straßenrand stelle. Wir gehen dahin und freuen uns darauf. Nur unser Sohn trägt ein Kostüm.

Wann erwarten Sie, dass die Probleme mit dem Lärmschutz im neuen Stadion Hackenberg gelöst sind?

Kötter Wir haben in der Sitzung der Bezirksvertretung den Beschluss zum DOC erweitert und gesagt, wir hätten gerne bis zum Ende des ersten Quartals die endgültigen Planungen vorliegen, inklusive einer Finanzplanung. Wenn es Probleme geben sollte, so lautet die Vereinbarung, werden wir umgehend informiert. Bisher habe ich nichts gehört. Die Verwaltung hat aber schon signalisiert, dass sie für die Sitzung des Sportausschusses im Februar erste Planungen präsentiert und zeigt, wie sie das Lärmschutzproblem gelöst hat, oder auch nicht.

Man hat Ihnen versprochen, dass es gelöst wird.

Kötter Ich denke, es wird gelöst. Auch der Spielbetrieb wird dann nicht eingeschränkt sein. Ich glaube, dass unser Vertrauen in die Verwaltung nicht enttäuscht wird.

Sind Sie mit der Lösung für die Brauchtumsfeste einverstanden?

Kötter Die Festplatzfrage haben wird dadurch gelöst, dass wir die Robert-Schumacher-Straße als das Festplatzzentrum in Zukunft ausgemacht haben. Wir wissen auch, dass diese Fläche nicht von allen vorbehaltlos als ideal angesehen wird. Aber alle Messungen haben ergeben, dass diese Fläche ausreichend ist. Es gibt einen Veranstalter, der sein Fest in den letzten Jahren immer vergrößert hat.

Sie meinen das Oktoberfest.

Kötter Ja. Inwieweit man darauf Rücksicht nehmen kann, dass einer, der durch Erfolg, das muss man ja sagen, größer geworden ist, ihm deswegen auch größere Flächen zur Verfügung stellen kann, das weiß ich nicht. In Lennep gibt es solche Flächen jedenfalls nicht. Das ist jedem bekannt.

Das DOC wird wahrscheinlich kommen. Die Verkehrsplaner haben gesagt, die Lage auf den Straßen wird besser werden als bisher. Teilen Sie diese Einschätzung?

Kötter Mit den Planungen ist ein Büro beauftragt worden, dass nicht nur für Remscheid geplant hat, sondern landesweit. Ich gehe davon aus, dass dort seriös gerechnet worden ist. Besonders darauf geachtet hat auch der von uns sehr geschätzte Herr Zirngiebl von der TBR. Er hat alles auf den Prüfstand gestellt, was dort ermittelt wurde. Ich gehe davon aus, dass der Verkehr nicht schlechter fließt als jetzt.

Sie sind etwas pessimistischer?

Kötter Wenn das DOC brandneu ist, werden es sehr viele Menschen besuchen wollen. Besonders an Wochenenden und in der Adventszeit. Aber durch den Umbau der Kreuzungen Trecknase und Ringstraße wird der Verkehr besser zu händeln sein. Diese Maßnahmen werden bleiben, egal ob das DOC kommt oder nicht.

Glauben Sie, dass der Baustart 2018 für das DOC eingehalten werden kann?

Kötter Ich hoffe, dass es nicht zu viele Klagen gibt, und es dadurch am Ende doch nicht gebaut wird.

Glauben Sie, dass die Altstadt durch das DOC in drei, vier Jahren eine andere ist als heute?

Kötter Ich glaube, dass die Altstadt vom DOC profitieren kann. Das wird aber kein Selbstläufer werden. Dafür muss man noch ein bisschen tun, seitens der Stadt und seitens der Immobilieneigentümer. Wir haben ja die Zukunftswerkstadt ins Leben gerufen, um diese Problematik zu beleuchten. Wenn wir von den dort erarbeiteten Lösungen ein paar umsetzten, dann glaube ich, dass die Altstadt profitieren wird. Wenn man aber die Hände in den Schoß legt und hofft, dass die Leute schon kommen werden, dann wird nichts passieren. Man muss es aktiv anpacken. Das gilt auch für die Kölner Straße. Für die gibt es seit 15 Jahren auch schon Planungen. Eine Aufwertung dieser Straße von oben bis unten muss in jedem Fall passieren.

Die Lenneper hätten gern vier verkaufsoffene Sonntage. Der zum Blumenfest ist bisher abgelehnt worden. Sehen Sie noch Chancen?

Kötter Wenn ich mir die Struktur der Geschäfte anschaue, dann arbeiten dort die Inhaber selbst. Ich glaube, dass die Gewerkschaft hier zu kurz gesprungen ist und gar nicht ihre Mitglieder vertritt.

Aber das Argument, den verkaufsoffnen Sonntag zu "Lennep blüht auf" nicht zu genehmigen, lautete, es sei ein zu kleines Fest mit zu wenig Anziehungskraft.

Kötter Das ist eine Veranstaltung, die gibt es meines Wissens bereits seit zehn Jahren. Sie ist erprobt. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, diesen Sonntag nicht auch noch zu genehmigen. Der OB hat versprochen, dass er für neue Argumente offen ist. Ich gehe davon aus, dass neue Argumente geliefert werden, und der vierte Sonntag auch genehmigt wird.

Die "Erdbeerfelder" in Bergisch Born sollen als neues Gewerbegebiet nun endlich erschlossen werden. Sie haben sich dazu skeptisch geäußert.

Kötter Bei den Gewerbegebieten, die in Lennep angesiedelt werden sollen, haben wir nicht nur ein Problem mit der Trecknase, sondern auch mit der B51. Im Gespräch sind das "Gleisdreieck" und die "Erdbeerfelder". Das "Gleisdreieck" kann nur über Gebiete der Nachbargemeinden angedient werden. Außerdem haben wir gesagt, dass es ohne eine neue B51n kein Gewerbegebiet in Bergisch Born geben wird. Bei den "Erdbeerfeldern" konnte und wollte niemand sagen, ab welchem Besetzungsgrad die Verkehrsberechnungen noch funktionieren. Da hat man sich gedrückt, die entsprechenden Aussagen zu tätigen.

Was bedeutet das?

Kötter Wenn ich mir die Fläche genau anschaue, dann weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist, dort Gewerbe anzusiedeln. Lennep darf nicht die graue Vorstadt von Remscheid werden, wo man nur noch durch graue Gewerbegebiete fährt. Die offenen Lagen mit Naturschutzgebiet am Rande gilt es zu erhalten. Es gibt viele Faktoren, die dagegensprechen, dort Gewerbeflächen zu entwickeln. Wir haben viele Altflächen in der Stadt. Bevor man neue Flächen zubaut, sollten wir uns den Flächen widmen, die schon Gewerbestandorte sind. Ich glaube auch nicht, dass dieses Gebiet attraktiv für Unternehmen ist. Das sind teure Flächen. Ich sehe das sehr gelassen.

Lennep ist im Umbruch. Es gibt viel Erneuerung. Was fehlt Ihnen noch?

Kötter Das alte Möbelhaus an der Bahnhofstraße muss dringend abgerissen werden. Ich könnte mir dort Wohnbebauung vorstellen. Da gibt es auch erste Gespräche. Auch auf dem Gelände, wo das alte Heizwerk am Johannisberg steht, muss etwas passieren. Die Wohnbebauung an der Knusthöhe ist immer noch ein Thema. Auch das Gewerbegebiet am Bahnhof ist immer noch nicht ganz voll. Wir müssen auch überlegen, was mit der Schule Glocke passiert. Das ist ja auch eine alte Bruchbude.

Lennep ist zum Boomtown geworden.

Kötter Da ist wirklich etwas los. Ich freue mich und behindere nichts.

Das ist auch nicht Ihre Aufgabe.

Kötter An mancher Stelle schon.

Denken Sie als Bezirksbürgermeister "Lennep first"?

Kötter Ach, dieser Satz, der eigentlich richtig ist, ist zurzeit zu negativ belastet.

Gehen Sie lieber aufs Winzerfest oder aufs Oktoberfest?

Kötter Ich bin immer auf beide gegangen.

CHRISTIAN PEISELER FÜHRTE DAS GESPRÄCH

Quelle: RP