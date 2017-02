später lesen Remscheid Anwohner ärgern sich über Falschparker FOTO: Jürgen Moll FOTO: Jürgen Moll Teilen

Twittern





2017-02-14T21:06+0100 2017-02-15T00:00+0100

Wenn an Wochenenden in der Shisha-Bar Istan-Blue an der Vieringhauser Straße eine türkische Hochzeit gefeiert wird, nutzen die Gäste die angrenzende schmale Straße "Am Langensiepen" als Parkplatz. Dort, wo ein absolutes Halteverbotsschild steht, wird es eng. Die rechte Spur ist blockiert. Zum Ärger der Anwohner. Eine davon ist Hannelore Dörschler, die sich schon seit einigen Jahren über die wilden Parker ärgert. Die im Halteverbot stehenden Autos bringen nämlich die Fahrer in Gefahr, wenn diese abends über die Straße "Am Langensiepen" wieder auf die Vierunghauser Straße fahren wollen. "Wir müssen dann auf die Gegenfahrbahn ausweichen und haben Angst, dass uns ein entgegenkommendes Fahrzeug reinknallt", sagt Hannelore Dörschler. Erst vor Kurzem habe ihr Sohn großes Glück gehabt, dass es nicht heftig schepperte. Unfälle habe es dort schon gegeben. Die Anwohner hätten die Falschparker schon mal höflich angesprochen und gebeten, ihre Autos woanders hinzustellen. "Die haben gelacht und gesagt, rufen sie doch die Polizei, die kommt doch sowieso nicht", erzählt Hannelore Dörschler. Von Christian Peiseler