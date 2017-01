Otto Mähler: Bei SinnLeffers auf der Allee tut sich was

Bei SinnLeffers auf der Allee tut sich was

Der Bezirksbürgermeister für Alt-Remscheid ist optimistisch, dass im leerstehenden Kaufhaus eine neue Nutzung gelingt.

Herr Mähler, noch gab es keinen Spatenstich für das Kino am Bahnhof. Wird es wie geplant noch in diesem Jahr fertig?

Otto Mähler Da glaube ich fest dran. Mit der heutigen Bauweise sind solche Bauten schnell zu errichten.

Stichwort Innenstadtentwicklung. Die Stadt holt externe Büros, um diese zu begleiten. Sorgt das nicht für Verzögerungen? Die externen Büros müssen sich doch erst mal in Remscheid einarbeiten.

Mähler Wir haben derzeit nicht die Kapazitäten in der Verwaltung, um das selber zu machen. Ich erinnere daran, dass Herr Hübler (Leiter des Fachdienstes; Anmerkung der Redaktion) ausgeschieden ist, dass Herr Denstorff (Leiter des Referates) geht. Die Verwaltung ist mit dem Thema einfach überfordert, das schaffen die nicht. Wir brauchen externe Hilfe, um in die Pötte zu kommen.

Es gab zu diesem Thema schon viele Wettbewerbe, es gibt aktuell die Ideen der ISG Alleestraße. Fließen die mit ein in den Prozess? Oder fängt das Büro bei Null an?

Mähler Ich habe immer gesagt, wir müssen auf das zurückgreifen, was wir schon haben. Wir haben ja nun genug Spaziergänge durch die Stadt gemacht. Daran werden wir die Verwaltung auch noch mal erinnern.

Die ISG ist jetzt auch im Lenkungsausschuss für die Innenstadtentwicklung mit im Boot.

Mähler Das ist gut so. Ich habe mich aber gewundert, dass der Oberbürgermeister die Frage noch mal an die Politik zurückgespielt hat. Eigentlich war die Besetzung schon geklärt. Was wir jetzt haben, ist keine Lenkungsgruppe, sondern eine Lenkungsmannschaft. Meine Sorge ist, dass viele Köche den Brei verderben.

Was erwarten Sie vom geplanten Büro der Stadtplaner auf der Alleestraße?

Mähler Die müssen sofort Pflöcke einrammen, damit die Bürger sehen können, wo die Reise hingeht. Außerdem sollten alle Beteiligten und Betroffenen in der Innenstadt eingebunden werden.

Die SPD möchte, dass die Stadt beim freien WLAN-Projekt Freifunk einsteigt. Wie weit ist das gediehen?

Mähler Es erscheint mir ziemlich zähfließend zu sein. Insgesamt ist dabei bisher zu wenig rumgekommen. Ich meine, da muss eine Stadt selber drauf kommen, hier auf dem neuesten Stand zu sein. Dazu sollten keine Anstöße aus der Politik zu nötig sein.

Was passiert mit dem leerstehenden Gebäude von SinnLeffers?

Mähler Es tut sich was, so viel kann ich sagen. Es gibt inzwischen einen ernsthaften Interessenten, mit dem die Stadt aktuell verhandelt. Ich bin optimistisch, dass das klappt. Deswegen haben wir ja auch die CDU gebeten, ihren Antrag zurückzustellen, dass die Stadt die Ansiedlung von Einzelhandel auf der unteren Alleestraße nicht weiter verfolgen soll.

Die Genehmigung für die Containerkita am Stadtpark wurde um drei Jahre verlängert. Damit steht die Fläche für den Bau einer Dreifach-Sporthalle nicht mehr zur Verfügung. Sollte die Stadt diesen Standort beim geplanten Hallen-Gutachten weglassen?

Mähler Das sehe ich so. Warum soll ich das untersuchen lassen, wenn es keine realistische Chance gibt, dass es realisiert wird. Das Geld kann ich mir sparen. Ich gehe zudem davon aus, dass der Kitabetrieb dort auch nach drei Jahren nicht enden wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass es eine Verlängerung gibt.

Haben sie einen Wunschkandidaten für den Träger dieser Kita? Die Stadt will weitermachen, aber die Arbeiterwohlfahrt hat ebenfalls Interesse signalisiert.

Mähler Im Prinzip ist mir das egal. Wichtig ist, dass wir Kita-Plätze anbieten können.

Wo soll die Dreifach-Turnhalle für die City denn gebaut werden?

Mähler Nichts gegen die Albert-Einstein-Gesamtschule, aber für mich ist die EMA ideal. Da gibt es ein freies städtisches Grundstück, wo wir gut einen Anbau realisieren können. Für mich ist die gute Anbindung an den ÖPNV ein wichtiges Argument. Die Halle wäre über den Busbahnhof am Ebert-Platz sehr gut erreichbar.

Was ist mit dem Fußgängertunnel am Ebert-Platz? Laut Architektenwettbewerb, den der Rat beschlossen hat, soll er verschwinden.

Mähler Ich kenne die Bedenken von Bürgern gegen diesen Tunnel. Mich befällt selber der Ekel, wenn ich da durchgehe und den Uringestank rieche. Der Tunnel wird aber dennoch intensiv genutzt, etwa von den Schülern der EMA. Es stellt sich die Frage der Sicherheit, wenn ich dort künftig täglich 600 Schüler über eine Ampel gehen lasse. Dann laufen auch mal Kinder bei Rot rüber. Die neue Lösung muss wohl durchdacht sein. Wir brauchen alternative Ideen, die den Tunnel einbinden.

Es gibt seit einiger Zeit gemeinsame Streifen von Polizei und Ordnungsdienst in der Innenstadt. Die CDU möchte dies nun gerne vertraglich regeln, um daraus eine feste Einrichtung zu machen. Was sagt der frühere Polizist Otto Mähler dazu?

Mähler Der Gedanke ist nicht schlecht. Ich halte viel von Prävention. Eine Uniform zu sehen, gibt dem Bürger ein Sicherheitsgefühl. Es ist generell gut, wenn die Polizisten mehr auf der Straße zu sehen sind. Ich kann aber als Politik nicht hergehen und die Polizei vertraglich zur Teilnahme zwingen, das funktioniert nicht.

Der Vertrag der Stadt mit Weihnachtsmarktbetreiber Marcel Müller läuft aus, er würde gerne weitermachen. Sehen Sie eine Chance dafür?

Mähler Wenn es keine bürokratischen Hindernisse gibt, sollte die Stadt versuchen, mit Herrn Müller zu verlängern. Der Weihnachtsmarkt läuft gut unter seiner Regie, das wollten wir doch immer.

Was tut sich am Hasten?

Mähler Ich habe die Zusage des Investors, dass es mit dem Bau der drei Märkte auf dem Gelände von Honsberg Lamb auf der Hastener Straße im Frühjahr losgeht. Und auch im Werkzeugmuseum am Hasten geht es weiter. 2017 wird da der Umbau starten, das ist ein wichtiges Signal. Und auch am Lindenbergplatz erscheint eine neue Nutzung für den Netto mit größerer Verkaufsfläche näherzurücken.

Und was passiert auf dem Gelände neben dem Gesundheitsamt?

Mähler Da wird prozessiert, da wird 2017 wohl nichts passieren.

HENNING RÖSER FÜHRTE DAS GESPRÄCH

Quelle: RP