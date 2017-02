Lokalsport: Braasch und Blase wechseln nach Porz

Der Deutsche Tennis-Mannschaftsmeister bei den Herren 40 wird es schwer haben, seinen Titel zu verteidigen.

Erfolge sind schöne Momentaufnahmen, aber selten von Dauer. Das ist bei den Tennis-Herren 40 des SC Rot-Weiß Remscheid nicht anders. Anfang September feierte die Mannschaft um Kapitän Bernd Königsmann auf der Anlage an der Hägener Straße mit dem Deutschen Mannschafts-Meistertitel ihren größten Triumph. Mit 4:2 bezwangen die Remscheider im Finale den SCC Berlin und eilten danach von Ehrung zu Ehrung, von Feier zu Feier. Eine Titelverteidigung in der kommenden Freiluft-Saison ist eher unwahrscheinlich - die Mannschaft bleibt jedenfalls nicht wie bisher zusammen.

Nachdem die Rot-Weißen schon auf die Winterhallenrunde verzichtet haben, hat die Planung für die Sommer-Saison in der Regionalliga nun konkrete Formen angenommen. Klar war schon unmittelbar nach dem DM-Triumph, dass Karsten "Katze" Braasch in die Altersklasse der Herren 50 wechseln will - wo der ehemalige Daviscup-Spieler definitiv zu den Spitzenspielern zählen wird. In seinem Schlepptau - Braasch schließt sich Köln-Porz an - geht auch Dr. Henner Blase mit. Er war einer der Triebfedern für den Höhenflug der Remscheider - sportlich und finanziell. Auch der in Köln lebende Blase wird in der neuen Saison für Porz aufschlagen.

Dritter im Bunde derer, die nicht mehr für die Herren 40 des SC Rot-Weiß spielen werden, ist Frank Piesker. Das Urgestein bleibt dem Verein aber treu, wechselt jedoch in die Altersklasse der Herren 55. Und der Belgier Dick Norman, der dem Anschein nach in Remscheid nie so richtig angekommen ist, wird den Verein ebenfalls verlassen und nach Ratingen gehen.

"Das sind alles Veränderungen, die uns leid tun, die aber intern so abgesprochen waren. Es gibt bei uns keine Trennung im Groll", sagt Königsmann. Im Gegenteil: "Es kann gut sein, dass wir die Mannschaft des vergangenen Jahres noch mal zusammenbringen, wenn alle für die Herren 50 spielen können".

Ebenso wenig rechnet der Kapitän damit, dass die Herren 40 in der neuen Spielzeit Kanonenfutter für die anderen Gegner sein werden: Mit Christian Schäffkes, Frank Potthoff, dem Niederländer Bart Beks, Udo Zirden, Volker Griesel, Ralph Träger und Bernd Königsmann bleibt den Remscheidern ein schlagkräftiges Gerüst. Zudem kann Königsmann auch zwei Neuzugänge vermelden: "Matthias Huning, Ex-Weltmeister von Blau-Weiß Elberfeld und Markus Nippes aus Solingen kommen zu uns. Die beiden sind unglaublich spielstark und passen sehr gut zu uns", sagt Königsmann, der glaubt: "Ich denke, dass wir am Ende der Saison schon um Platz zwei bis vier mitspielen werden." Zumal - für den Fall der Fälle - auch der niederländische Ex-Profi Sjeng Schalken signalisiert hat, auszuhelfen. "Sjeng ist ein Supertyp, der auch bei unserer Weihnachtsfeier dabei war und echt gut zu uns passt", schwärmt Königsmann.

(pk/red)