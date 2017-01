Remscheid: Chronik einer Weltfirma: Zweite Auflage kommt

Eine gute Nachricht für alle Freunde der bergischen Industriekultur: Das Buch "Johann Wülfing & Sohn, Tuchfabrik 1674 -1996, Kammgarnspinnerei 1879 -1998, Chronik einer Weltfirma" von Peter Dominick ist wieder erhältlich. Von Bernd Geisler

Die Freude war groß im Tuchmuseum Lennep, als Peter Tscharntke, Regionalbotschafter der NRW-Stiftung, dem Vorsitzenden der Anna Hardt Stiftung, Christian Hardt, dort die Bewilligungsurkunde zur Druckkostenbeteiligung in Höhe von 2500 Euro überreichte.

Damit kann die zweite Auflage des Buches (150 Bücher) gedruckt und zu einem stark reduzierten Preis von 9,80 Euro angeboten werden. Zur Überraschung des Herausgebers, der Anna Hardt Stiftung, war die erste Auflage dieses 275 Seiten umfassenden Buches bereits in kurzer Zeit nach seiner Veröffentlichung am 13. September vergriffen.

Mit diesem "Verkaufserfolg" habe niemand rechnen können, sagte Werner von Wismar, Geschäftsführer der Anna Hardt Stiftung: "Wir haben viele Geschichtsbücher in unserem Tuchmuseum, die sich schleppend verkaufen." Schnell lagen 30 Bestellungen des Buches vor.

Die Johann Wülfing & Sohn Tuchfabrik in Dahlerau und Kammgarnspinnerei in Lennep zählte einst bis zu 2000 Beschäftigte. Das Unternehmen Wülfing war aus dem Bergischen und seiner Textilindustrie über drei Jahrhunderte nicht wegzudenken. Noch heute gibt es viele ehemalige Mitarbeiter beider Unternehmen, die ihr Interesse an ihrem früheren Arbeitgeber wach halten.

"Die Chronik schildert detailliert den Aufstieg, Höhepunkt und Niedergang der bergischen Wollverarbeitung am Beispiel des Familienunternehmens Johann Wülfing & Sohn vom Kotten bis zur Produktion mit modernsten Maschinen", sagte Hans-Friedrich Kartenbender, Medienbeauftragter der Anna Hardt Stiftung und Mitiniator des Buches.

Der Autor Peter Dominick bezeichnet sich selbst als "Industriearchäologe". Seit 20 Jahren studiere er die Wupperindustrie und die Industrie im ehemaligen Landkreis Lennep. Er verstehe viel von Dampfmaschinen, Transmissionen und anderer historischer Technik. Dieses Wissen schlage sich im Buch nieder. Und damit lesen es auch gerne diejenigen, die sich für wirtschaftliche Regional- und Heimatgeschichte interessieren.

Das Buch wurde so zum typischen Begleitbuch des Wülfing-Museums und des Tuchmuseums. Die Besucher können es auch dort wieder kaufen. "Die 2. Auflage wurde noch einmal gründlich überarbeitet", sagte Lektorin Gisela Fink. Die NRW-Stiftung unterstützt den Naturschutz sowie die Heimat- und Kulturpflege in Nordrhein-Westfalen.

Dazu gehörten auch die Erweiterung des Röntgen-Museums und die Renovierung seines Geburtshauses in Lennep.

