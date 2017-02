Thema Remscheider Sportlerwahl: Das sind die "großen" Kandidaten

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Ob geballte Teampower oder stolzer Einzelkämpfer, ob Kickboxer oder Rollkunstläuferin: Die Nominierten bei der Remscheider Sportlerwahl glänzten 2016 alle mit ihren sportlichen Leistungen und haben die Ehrung bei der von Stadt, Sportbund und Bergischer Morgenpost präsentierten "Nacht des Sports" am 10. März auf der Bühne des Teo Otto Theaters mehr als verdient.

Doch in jeder Kategorie kann es nur einen Sieger geben. Die BM stellt heute, im ersten Teil der Vorstellungsrunde, die Nominierten im Seniorenbereich vor. Gesucht wird die "Sportlerin des Jahres", der "Sportler des Jahres" und die "Mannschaft des Jahres". Insgesamt 14 Nominierte - in diesem jahr sind es bei den Männern nur vier Kandidaten - buhlen um Wählerstimmen. Sie alle machen sich Hoffnung, bei der "Nacht des Sports" ausgezeichnet zu werden.

FOTO: Moll Jürgen

FOTO: Moll Jürgen

Von der Landes-, über die Deutsche Meisterschaften bis hin zur Teilnahme an den Paralympics in Rio - die Nominierten feierten im Jahr 2016 Siege, Aufstiege und heimsten Medaillen ein. Nun liegt die Entscheidung in der Hand der Remscheider, für ihren Favoriten bei dieser Bürgerwahl zu stimmen. Im vergangenen Jahr erreichte die Wahl mit insgesamt 5670 abgegebenen Stimmen einen neuen Teilnahmerekord, den es dieses Jahr zu knacken gilt.

Wer seine Stimme noch nicht abgegeben hat, sollte sich nicht mehr allzu viel Zeit lassen: Bis zum 28. Februar sind die Abstimmungs-Urnen (im Alleecenter, in den Rathäusern Remscheid und Lüttringhausen sowie in der Sporthalle Hackenberg) und das Online-Wahllokal im Internet unter www.sportbund-remscheid.de geöffnet. Danach startet der große Endspurt: Alle abgegebenen Stimmen werden ausgezählt und das Ergebnis bis zur "Nacht des Sports" ein wohlbehütetes Geheimnis bleiben.

FOTO: Moll, Kohring (archiv)

FOTO: Moll, Kohring (archiv)

Eile ist auch geboten, um sich im Kartenvorverkauf die Tickets zur Sportlerehrung im Teo Otto Theater zu sichern. Wer am 10. März ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) dabei sein will, sollte sich die Eintrittskarten beim Sportbund Remscheid (Jan-Wellem-Straße 29; Telefon: 0 21 91/34 14 43) oder in den Rathäusern Remscheid und Lüttringhausen sichern. Für Erwachsene kosten die Karten zwölf Euro, Jugendliche unter 18 Jahren zahlen acht Euro. Ein Buffet ist inklusive.

Neben der Ehrung erwartet die Besucher auch dieses Mal ein unterhaltsames Bühnenprogramm. Mit von der Partie sind in diesem Jahr die Musiker von "Rhythm-Coaching", die um ihren Auftritt noch ein Geheimnis machen. Soviel sei aber bereits jetzt verraten: Das Publikum wird nicht nur zuhören dürfen . . .

Quelle: RP